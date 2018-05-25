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25 Mayıs 2018 12:51

Devrek’te Ramazan Meydanı” etkinliklerinde Kur’an- Kerim ziyafeti

Devrek Belediyesi tarafından düzenlenen “Ramazan Meydanı” etkinliklerinde vatandaşlara Kur’an-ı Kerim ziyafeti çekildi.

Devrek’te Ramazan Meydanı” etkinliklerinde Kur’an- Kerim ziyafeti

25 Mayıs 2018 12:51


Zonguldak’ın Devrek İlçesi Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl “Ramazan Meydanı” adı altında düzenlenen programda teravih namazının ardından 7 Devrekli hafızın yarışmacı olarak katıldığı “En Güzel Kur’an-ı Kerim Okuma Yarışmasında” yetenekli genç hafızlar hünerlerini sergilediler. Cumhuriyet Alanında düzenlenen ve Merkez Fatih Cami Görevlisi Yakup Baltacı, Merkez Yeni Cami Görevlisi İsa Cin ve Merkez Ulu Cami Görevlisi Ahmet Akça’nın jüri üyeliğini yaptığı yarışamaya yarışmacı olarak katılan Berkant Tükenmez, Abdülkerim Süyer, Erhan Seyhan, Mücahit Yavuz, Erğün Karaöz, Enes Furkan Onbaşı ve Emirhan Darıcı davetlilere Kur’an-ı Kerim ziyafeti verirlerken, yarışmaya kazanan ve katılanların tamamı protokol tarafından çeşitli hediyeler ile ödüllendirildiler.




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