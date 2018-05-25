Devrek’te Ramazan Meydanı” etkinliklerinde Kur’an- Kerim ziyafeti

Zonguldak’ın Devrek İlçesi Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl “Ramazan Meydanı” adı altında düzenlenen programda teravih namazının ardından 7 Devrekli hafızın yarışmacı olarak katıldığı “En Güzel Kur’an-ı Kerim Okuma Yarışmasında” yetenekli genç hafızlar hünerlerini sergilediler. Cumhuriyet Alanında düzenlenen ve Merkez Fatih Cami Görevlisi Yakup Baltacı, Merkez Yeni Cami Görevlisi İsa Cin ve Merkez Ulu Cami Görevlisi Ahmet Akça’nın jüri üyeliğini yaptığı yarışamaya yarışmacı olarak katılan Berkant Tükenmez, Abdülkerim Süyer, Erhan Seyhan, Mücahit Yavuz, Erğün Karaöz, Enes Furkan Onbaşı ve Emirhan Darıcı davetlilere Kur’an-ı Kerim ziyafeti verirlerken, yarışmaya kazanan ve katılanların tamamı protokol tarafından çeşitli hediyeler ile ödüllendirildiler.