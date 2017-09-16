Devrek’te resim sergisi ve kitap imza etkinliği düzenlendi

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde Devrek Belediyesi ve Bölge Haber Gazetesinin katkıları ile kitap imza, söyleşi ve yağlı boya sergisi düzenlendi. Atatürk Kültür Merkezinde gerçekleştirilen ve bu yıl 3. gerçekleştirilen etkinlikte bundan yıllar evvel ilçede 22 yıl öğretmenlik görevini yerine getiren Mehmet Yaşar Bilen eski öğrencileri ile karşılıklı sohbet ederken Mehmet Yaşar Bilen’e Mektuplar adlı yazmış olduğu kitabı davetlileri ve öğrencileri imzaladı. Yıllar evvel Devrek’te öğretmenlik yaptığını söyleyen Yazar Mehmet Yaşar Bilen,” Yıllar sonra öğrencilerimiz ile birlikte yine Devrek’te bir raya gelmenin heyecanını yaşıyorum. Bu kelimelerle ifade edilmez bir duygu içlerinde zaman zaman tanıyamadığım öğrencilerim oldu kendilerini tanıtınca da öğrencilik yılları aklıma geldi. Bu organizasyonu tertipleyen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Şiirlerin Rengi adı altında Yağlı Boya resim sergisini davetlilerin beğenisine sunan Ressam Filiz Bala ise,” Yıllar sonra Devrek’te sergi açmam benim içim mutlulukların en büyüğü buradan Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci’ye Belediye Kültür Müdürü Recep Civelek’e ve Bölge Haber Gazetesine teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

Programın ardından Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci tarafından Ressam Filiz Bala ve Yazar Mehmet Yaşar Bilen’e ilçenin simgesi olan Devrek Bastonu hediye edildi.