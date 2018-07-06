Devrek’te restorasyona alınan camiye iki aydır çivi çakılmıyor

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde bulunan ve mülkiyeti vakıflara ait olan Devrek Merkez Yeni Cami Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından onarıma alınması nedeniyle bir süreliğine ibadete kapatılmıştı. 1951 yılında camiye ek ilaveler yapılması ve ibadethanenin aslının kaybolması ile restorasyon alınan cami ilçe müftülüğünün 05 Ekim 2016 tarihli Vakıflar Bölge Müdürlüğüne yapılan başvuruda, Devrek Merkez Yeni Cami’ninde onarımı hakkında talepte bulunulmuş ve bunun üzerine Vakıflar Bölge Müdürlüğünden gelen uzmanlar cami içinde ve dışında yaptıkları incelemelerde binanın tamamının restoresi için karar alınmıştı.

Tadilatta proje değişikliğine gidilen ancak uzun zamandan bu yana bir çivi dahi çakılmayan ve restorasyonu bilmeceye dönen cami için tepki gösteren vatandaşlar, "Çarşı merkezinde bulunan tek camimizin aylardan bu yana tadilatının bitmemesi hatta son iki aydan bu yana bir çivi dahi çakılmaması bizleri oldukça rahatsız etmektedir. Camimiz tadilata alındığı için ibadetlerimizi belediyenin otoparkında yerine getirmeye çalışıyoruz burası da çok sağlıklı bir yer değil lütfen ilgililer bir an evvel camiyi bitirerek ibatede açılmasına izin versinler” diye konuştular.