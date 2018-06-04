Devrek’te seçim güvenliği toplantısı düzenlendi

24 Haziran’da yapılacak olan seçim nedeniyle Zonguldak’ın Devrek İlçesi Kaymakamlığı tarafından Kaymakam Vekili Mehmet Soylu başkanlığında köy ve mahalle muhtarlarının katılımı ile seçim güvenliğine ilişkin toplantı düzenlendi.

Siyasi parti temsilcilerini makamda misafir eden Kaymakam Vekili Mehmet Soylu toplantıya katılan başta İlçe Emniyet Müdürü Selim Karartı olmak üzere siyasi parti temsilcileri, emniyet birim amirleri, daire müdürleri ve mahalle ve köy muhtarlarını ağırlayan Kaymakam Vekili Mehmet Soylu seçim katılımcılara 24 Haziran’da ele alınacak seçim güvenliği ile bilgi alışverişinde bulundu. Buradaki düzenlenen toplantıya; İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Serkan Koparan, İlçe Özel İdare Müdürü İlyas Açık, İlçe Yazı İşleri Müdürü Gün Albayarak, İlçe Sağlık Müdürü Gülfer Çetin, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Turan, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Murat Keklik, İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Hüsnü Yazıcı, İlçe Müftüsü Mahmut Çakır ile mahalle ve köy muhtarları katıldı.

24 Haziran 2018 Pazar günü gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanlığı ile 27. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimi öncesinde, ele alınacak seçim güvenliği, Yüksek Seçim Kurulu kararlarıyla belirlenen Cumhurbaşkanlığı seçimi ile milletvekilliği genel seçimin de propaganda esasları ve yasakları ile seçimin huzur ve güven ortamında gerçekleştirilmesi için seçim öncesinde, seçim günü ve seçim sonrasında alınacak tedbirler ve güvenlik önlemleri hakkında bilgi alışverişinde bulundu.