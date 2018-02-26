Devrek’te şehit ve gazi yakınları bir araya geldi

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde kaymakamlık ve Devrek Sosyal Politikalar Müdürlüğü tarafından ortaklaşa organize edilen kahvaltı programında şehit ve gazi yakınları bir araya gelerek dayanışma ve kaynaşma örneği sergilendi. Devrek’te faaliyette bulunan Engelsiz Yaşam Bakim ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünde düzenlenen kahvaltı programında şehit ve gazi yakınlarının yanı sıra ilçe protokolü de hazır bulundu.

Düzenlenen organizasyonda şehit ve gazi yakınlarına hitap eden Devrek Kaymakamı Yakup Güney, "Kıymetli şehit ve gazi aileleri ve değerli misafirler kurumumuz tarafından organize edilen kahvaltı programında sizleri aramızda görmekten duyduğum mutluluğu belirtmek isterim. Öncelikle tüm şehitlerimiz rahmet ve şükranla anarken hayatta olan gazilerimize de Allah’tan hayırlı ömürler diliyorum. Som dönemde ülkemiz terörle mücadele ediyor güvenlik güçlerimize Rabbim kolaylıklar ihsan etsin. Tekrar burada birlikte olmaktan onur ve mutluluk duydum bu etkinliklerimiz ara ara devam edecektir. Hepinize katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

Programın ardından Mekekler Köyünde rahatsızlanan ve bundan dolayı etkinliğe katılamayan Kore Gazisi Muharrem Akça’nın evine giden Kaymakam Yakup Güney ve beraberindekiler gazinin yakınları ile bilgi alışverişinde bulundu. Düzenlenen organizasyona; Devrek Kaymakamı Yakup Güney, Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Yıldırım Yörük, Belediye Başkanı Mustafa Semerci, İlçe Jandarma Bölük Komutanı Üsteğmen Serkan Koparan, Zonguldak Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Kemal Gümrükçü, Devrek Aile ve Sosyal Politikalar Müdürü Aziz Kalaycı ve diğer yetkililer katıldı.