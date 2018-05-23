Devrek’te şehit ve gazi yakınları için iftar programı düzenlendi

Zonguldak’ın Devrek İlçesi Kaymakamlığı tarafından düzenlenen iftar programında şehit ve gazi yakınları bir araya geldi. Devrek Yaşam Park’ta düzenlenen ve organizasyonunu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının üstelendiği programda davetlilere hitap eden Çaycuma Kaymakamı Devrek Kaymakam Vekili Serkan Keçeli, ”Çok değerli davetlilerimiz değerli misafirlerimiz öncelikle hepinizin mübarek Ramazan ayını tebrik ediyorum. Bu akşam burada şehit yakınlarımız ve kahraman gezilerimiz ile birlikte iftar yapma şerefine nail olduk hep beraber. Öncelikle bu ülkeyi bu toprakları vatan bize kılan kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi şükranla anıyorum. Bizlere şehitlerimizin emaneti olan ailelerimiz bizlerin her zaman baş tacıdır. Değerli gazilerimiz değerli misafirlerimi kurumumuzun davetine iştirak ettiğiniz hepinize teşekkür ediyor, tekrara Ramazan ayının tüm İslam alemine hayırlar getirmesini niyaz ediyorum” diye konuştu.