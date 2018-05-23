Diğer
Kategoriler
23 Mayıs 2018 22:01

Devrek’te şehit ve gazi yakınları için iftar programı düzenlendi

Devrek’te düzenlenen iftar organizasyonunda şehit ve gazi yakınları bir araya geldi.

Devrek’te şehit ve gazi yakınları için iftar programı düzenlendi

23 Mayıs 2018 22:01


Zonguldak’ın Devrek İlçesi Kaymakamlığı tarafından düzenlenen iftar programında şehit ve gazi yakınları bir araya geldi. Devrek Yaşam Park’ta düzenlenen ve organizasyonunu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının üstelendiği programda davetlilere hitap eden Çaycuma Kaymakamı Devrek Kaymakam Vekili Serkan Keçeli, ”Çok değerli davetlilerimiz değerli misafirlerimiz öncelikle hepinizin mübarek Ramazan ayını tebrik ediyorum. Bu akşam burada şehit yakınlarımız ve kahraman gezilerimiz ile birlikte iftar yapma şerefine nail olduk hep beraber. Öncelikle bu ülkeyi bu toprakları vatan bize kılan kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi şükranla anıyorum. Bizlere şehitlerimizin emaneti olan ailelerimiz bizlerin her zaman baş tacıdır. Değerli gazilerimiz değerli misafirlerimi kurumumuzun davetine iştirak ettiğiniz hepinize teşekkür ediyor, tekrara Ramazan ayının tüm İslam alemine hayırlar getirmesini niyaz ediyorum” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ZONGULDAK HABERLERİ
ZONGULDAK HAVA DURUMU
23
°
C
Çok Bulutlu
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    23°C
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    21°C
  • Cumartesi
    Çok Bulutlu
    21°C
  • Pazar
    Çok Bulutlu
    22°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç