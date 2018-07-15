Devrek’te şehitler için mevlit okutuldu

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde 15 Temmuz etkinlikleri çerçevesinde terör olaylarında vefat eden şehitler için mevlit okutuldu. Devrek Kaymakamlığı ve Devrek Belediye Başkanlığı tarafından ortaklaşa organize edilen programlarda ilk olarak ilçeye bağlı bazı köylerde şehit kabristanları ziyaret edilerek mevlitler okutuldu. Devrek Kaymakam Vekili Mehmet Soylu ve Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci ve diğer protokol üyeleri ilçeye bağlı Yılanlıcakuz Köyünde mezarı bulunan şehit Okan Korkut’un kabri ziyaret edildi. Burada ve diğer köylerde ki görevliler tarafından kabirleri bulunan şehitler için okunan Kur’an-ı Kerim Tilaveti ve edilen duaların ardından öğleden evvel de Devrek Merkez Ulu Camide başta 15 Temmuz’da şehit olan ve diğer şehitlerimiz için mevlit okutuldu. Okunan mevlit programının ardından Devrek Belediyesi tarafından cami cemaatine çeşitli ikramlarda bulunuldu.