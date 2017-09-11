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11 Eylül 2017 17:54

Devrek’te sivil toplum kuruluşları Arakan için birleşti

Devrek’te faaliyetlerini sürdüren çeşitli sivil toplum kuruluşları Arakan’da yaşananlar nedeniyle basın açıklamasında bulundu.

Devrek’te sivil toplum kuruluşları Arakan için birleşti

11 Eylül 2017 17:54


Zonguldak’ın Devrek ilçesinde çeşitli alanlarda faaliyetlerde bulunan sivil toplum kuruluş temsilcileri Arakan’da Müslümanlara yönelik yapılanlara karşı basın açıklamasında bulundu. STK’lar adına açıklama yapan sözcü Aydın Çolpa, “Devrek birlik ve kardeşlik STK platformu olarak bizler, katliamı durdurmak için tüm dünyayı, vicdan sahibi herkesi “Acil eyleme çağırıyoruz” Bu nedenle Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı olmak üzere tüm uluslararası mekanizmaları, hükümetleri, insan hakları örgütlerini ve vicdan sahibi herkesi Arakan’da yaşanan işkence ve katliamı durdurmak için, yapmacık söylemleri bir tarafa bırakıp duyarlı olmaya ve laf üretmeye değil, akan kanları ve gözyaşlarını durdurmak için eylem yapmaya çağırıyoruz. Bu eylemin bir ayağı olan bu basın açıklamasıyla birlikte telefonlarımızdan SMS ile de yardım yapabileceğimiz gibi, bir hafta boyunca açık kalacak olan yardım çadırımızı ve fotoğraf sergisini bugün burada başlatmış bulunuyoruz.Ayrıca bu platformda yer alan STK’ların ve diğer tüm duyarlı kurum ve kuruluşların seslerini yükselterek üstlerini rahatsız etmesini, e-mail göndererek, yazılı veya telefonla veya bizzat ziyaretler yapılarak Arakan’da ve tüm dünyada zulüm durana kadar kıyamda durmaya davet ediyoruz. Bizler Devrek birlik ve kardeşlik STK platformu olarak şunu net bir şekilde ifade ediyoruz. Masum bir insanı katletmek bütün insanlığı katletmektir. Soykırım asla kabul edilemez. Arakan’da katliam durdurulmalıdır. Mazlumun ahı titretir arşı rahmanı” inancımızın gereği olarak inanıyoruz ki zalimler mutlaka Mahkeme-i Kübra’da, ilahi adalette bunun hesabını vereceklerdir. Ancak Birleşmiş Milletler, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ve ilgili tüm kurumlar somut adımlar atmalı, Arakan’da yaşanan insanlık dışı işkence ve katliamdan sorumlu olanlar derhal yargı önüne çıkarılmalı, bu zulmün hesabı, yine tüm dünyanı gözü önünde sorulmalıdır” ifadeleri kullanıldı.




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