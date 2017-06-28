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28 Haziran 2017 15:48

Devrek’te Sosyal Bilimler Lisesi, Fen Lisesi’ne dönüşecek

Zonguldak’ın Devrek ilçesindeki Sabahat Cemil Ulupınar Sosyal Bilimler Lisesi, 2018 eğitim öğretim yılından itibaren kademeli olarak Fen Lisesine dönüşecek.

Devrek’te Sosyal Bilimler Lisesi, Fen Lisesi’ne dönüşecek

28 Haziran 2017 15:48


Zonguldak’ın Devrek ilçesinde faaliyette bulunan Sabahat Cemil Ulupınar Sosyal Bilimler Lisesi 2017-2018 eğitim öğretim yılından itibaren kademeli olarak Fen Lisesine dönüştürülerek öğrencilere bu alanda hizmet verecek.


Konuyla ilgili bilgi veren Devrek İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdullah Turan,”2017-2018 eğitim öğretim yılında 9.sınıfa öğrenci alacak olan okulumuzun öncelikle ilçemize hayırlı olmasını diliyorum. Açılacak olan Fen Lisesi Devrek’ten çevre il ve ilçelere gitmek zorunda kalan öğrencilerimiz için büyük bir avantaj olacaktır. Aynı zamanda çevre ilçe ve illerden ilçemize öğrenciler gelecektir. İlçemiz eğitim öğretimi için çok önemli olan Fen Lisesinin kazandırılmasında AK Parti Zonguldak Milletvekilimiz Özcan Ulupınar başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu




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