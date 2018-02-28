Devrek’te STK’lar 28 Şubat açıklaması yaptı

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde Birlik ve Kardeşli STK Platformu üyeleri ve siyasi parti temsilcileri tarafından ortaklaşa gerçekleştirilen basın açıklamasında sivil toplum kuruluş temsilcileri ve siyasi temsilcileri bir araya gelerek 28 Şubat davası, Afrin ve Doğu Guta olayları kapsamında basın açıklaması düzenlendi. Devrek Cumhuriyet Alanında gerçekleştirilen basın açıklamasına Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlanırken, katılımcılar tarafından Amerika ve İsrail aleyhine sloganlar atıldı. Basın açıklamasını gerçekleştiren Recep Civelek davetlilere hitaben yaptığı basın açıklamasında şunları söyledi:

"Bugün burada Türkiye tarihine kara bir leke olarak geçen 28 Şubat’ın yıl dönümünde Devrek’te milli iradenin önemini bilen, aynı dava için bir araya gelen ve tek amaçları zalimin karşısında, mazlumun yanında durarak Allah rızasını kazanmak olan STK’lar olarak, bu ülkede bir daha ister post modern, ister 15 Temmuz, adı ne olursa olsun bu ülke bir daha darbe görmesin anlayışıyla. 28 Şubat’ı darbenin yıl dönümünde lanetlemek üzere burada toplanmış bulunuyoruz. 28 Şubat Post Modern darbesini kurgulayan ve uygulayan kadrolar bir toplum mühendisliği ile kaba, ilkel ve tek tipçi bir dünya görüşünü, devletin ve toplumun vazgeçilmez bir unsuru olarak hücrelerimize yerleştirmeyi denemişlerdir. 28 Şubat süreci Cumhuriyet tarihinin Müslümanlara yönelik karalama kampanyalarının ve iftiraların ayyuka çıktığı kirli bir dönem olarak tarihe geçmiştir. Sermaye, üniversite, ordu ve medya dayanışmasıyla İslami değerlere karşı başlatılmış ve bin yıl süreceği iddia edilen Fişlemelerin, Sürgünlerin, Yasakların vicdansızca uygulandığı acı bir dönemdir. Bugün görüyoruz ki gelmiş geçmiş en büyük terör örgütlerinden biri olan hain FETÖ’yü, binlerce tır silah, mühimmat vermek suretiyle YPG/PYD ve PKK’yı, bunun yanı sıra tüm Türkiye düşmanı unsurları her fırsatta açıktan destekleyen ABD, alenen sınırlarımızda silahlı bir terör koridoru oluşturmak niyetini ortaya koymuştur."

Düzenlenen basın açıklamasında; Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci, AK Parti İlçe Başkanı Serdar Kelebek, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Serpil Akyar Özmen, TSO Başkanı Ertan Civak ve çok sayıda davetli katıldı.