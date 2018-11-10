Devrek'te tatbikatçılara teşekkür plaketi

Zonguldak'ta Batı Karadeniz Bölgesi'nde faaliyet gösteren kurtarma ekiplerinin yer aldığı geniş kapsamlı afet tatbikatı ve eğitim gerçekleştirildi.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde Devrek Belediyesi Egemenlik Mesire ve Macera Parkuru Alanında Devrek Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Arama Kurtarma Timi Arama Kurtarma Eğitim Merkezi Derneği(AKEM), Zonguldak, Bolu, Bartın ve Bartın UMKE Ekipleri, Zonguldak AFAD Arama Kurtarma Timlerinin katıldığı ve bir hafta sürdü. Kampçılık, afet psikolojisi, triaj, ezilme sendromu, fizik kondisyon, el becerileri ve koordinasyon gibi teorik ve uygulamalı eğitimden geçen 80 personel geniş çaplı bilgilendirildi. Üç gün süren tatbikatın sonunda katılımcılara başarılı çalışmalarından dolayı teşekkür belgesi ve katılım sertifikası verildi.