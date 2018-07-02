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02 Temmuz 2018 15:09

Devrek’te trafik kazası: 1 yaralı

Zonguldak’ın Devrek ilçesi pazar alanında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandıEdinilen bilgiye göre kaza, Devrek Pazar alanında meydana geldi.

Devrek’te trafik kazası: 1 yaralı

02 Temmuz 2018 15:09

Zonguldak’ın Devrek ilçesi pazar alanında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı


Edinilen bilgiye göre kaza, Devrek Pazar alanında meydana geldi. C.D. idaresindeki 67 NA 311 plakalı özel otomobil halk pazarında alışveriş yapan Murat Cepçi (32) adlı vatandaşın ayağının üzerinden geçerek yaralanmasına neden oldu. Çevredekilerin 112’yi aramasıyla olay yerine gelen ambulansla Devlet Devrek Hastanesine kaldırılan Cepçi hastanedeki ilk tedavisinin ardından Zonguldak Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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