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12 Eylül 2017 15:00

Devrek’te “yaz şenlikleri stantları kapandı

Devrek’te her yıl geleneksel olarak kurulan “Yaz Şenlikleri” stantları kapandı.

Devrek’te “yaz şenlikleri stantları kapandı

12 Eylül 2017 15:00


Ramazan Bayramının hemen ardından Ankara- Zonguldak Karayolu Ticaret ve Sanayi Odasının arkasına kurulan ve yaklaşık 100 stanttan meydana gelen alışveriş ile gıda üzerinde yoğunluk kazanan stantlar çevre il, ilçe, belde ve köylerdeki vatandaşların ilgi odağı olmuş ve ilçenin özellikle akşamdan sonra gecenin ilerleyen saatlerine kadar hareketli saatler yaşanmasına neden olmuştu. Bundan iki buçuk ay evvel belediye tarafından kurulan ve özelikle Yaz Şenlikleri kapsamı çerçevesinde faaliyete geçen alışveriş çarşısında Devrek Belediyesinin katkılarıyla yerel sanatçıların konserleri, ilahiler, orta oyunları ve diğer etkinliklerde stantlar vazgeçilmezleri arasında yer aldı.




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