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05 Temmuz 2017 14:49

Devrek’te yaz şenlikleri stantları kurulmaya başlandı

Devrek’te her yıl geleneksel olarak yapılan yaz şenliklerinin stantları kurulmaya başlandıZonguldak’ın Devrek ilçesinde her yıl belediye tarafından olarak kurulan ve geleneksel olarak hayata geçirilen yaz şenliklerinin alışveriş stantlarının montajları tamamlanarak hak sahiplerine kura ile dağıtılmaya başlandı.

Devrek’te yaz şenlikleri stantları kurulmaya başlandı

05 Temmuz 2017 14:49

Devrek’te her yıl geleneksel olarak yapılan yaz şenliklerinin stantları kurulmaya başlandı


Zonguldak’ın Devrek ilçesinde her yıl belediye tarafından olarak kurulan ve geleneksel olarak hayata geçirilen yaz şenliklerinin alışveriş stantlarının montajları tamamlanarak hak sahiplerine kura ile dağıtılmaya başlandı. Ankara- Zonguldak Kara yolu Ticaret ve Sanayi Odasının hemen arkasına kurulan ve yaklaşık 210 stanttan meydana gelen alışveriş ile gıda üzerinde yoğunluk kazanan stantlar çevre il, ilçe, belde ve köylerdeki vatandaşların ilgi odağı olurken, özellikle ilçede akşamdan sonra gecenin ilerleyen saatlerine kadar her yıl olduğu gibi hareketli saatler yaşanması bekleniyor.




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