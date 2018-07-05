Devrek’te Yaz Şenlikleri stantları kurulmaya başlandı

Devrek’te her yıl geleneksel olarak kurulan yaz şenliklerinin stantları kurulmaya başlandı

Zonguldak’ın Devrek ilçesinde her yıl belediye tarafından olarak kurulan ve geleneksel olarak hayata geçirilen yaz şenliklerinin alışveriş stantlarının montajları tamamlanarak hak sahiplerine kura ile dağıtılmaya başlandı. Ankara Zonguldak Kara Yolu Ticaret ve Sanayi Odasının hemen arkasına kurulan her birisi üç metrekare den oluşan yaklaşık 200 stanttan meydana gelen alışveriş ile gıda üzerinde yoğunluk kazanan stantlar çevre il, ilçe, belde ve köylerdeki vatandaşların büyük ilgi göstermesi beklenirken, özellikle de ilçede akşam saatlerinden, gecenin ilerleyen zamanlarına kadar hareketli saatler yaşanması bekleniyor.