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29 Haziran 2017 16:12

Devrek’te yaz spor okulları öğrencilere kapılarını açtı

Devrek’te okulların tatile girmesiyle birlikte yaz spor okullara öğrencilere kapılarını açtıZonguldak’ın Devrek ilçesinde Gençlik Spor Bakanlığı’nın çocukların yaz aylarında vakitlerini daha iyi geçirebilmeleri ve çeşitli spor dalları ile tanışmaları için çeşitli branşlarda oluşturulan yaz spor okullarını değişik yaş grubunda eğitim öğretim gören öğrenciler için kapılarını açtı.

Devrek’te yaz spor okulları öğrencilere kapılarını açtı

29 Haziran 2017 16:12

Devrek’te okulların tatile girmesiyle birlikte yaz spor okullara öğrencilere kapılarını açtı


Zonguldak’ın Devrek ilçesinde Gençlik Spor Bakanlığı’nın çocukların yaz aylarında vakitlerini daha iyi geçirebilmeleri ve çeşitli spor dalları ile tanışmaları için çeşitli branşlarda oluşturulan yaz spor okullarını değişik yaş grubunda eğitim öğretim gören öğrenciler için kapılarını açtı. Düzenlenen programla ilgili bilgi veren Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Cihan Durdubaş, "Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından çocukların ve gençlerin sporla tanışması amacıyla İl Spor Merkezlerinde her yıl düzenlenen Yaz Spor Okullarında eğitimlere başlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılının sona ermesinin ardından çocukların yaz aylarında vakitlerini daha verimli geçirebilmesi ve sporla tanışmalarını sağlamak amacıyla başlatılan ücretsiz Yaz Spor Okulları, 29 Haziran’da kapılarımızı gençlere açtık. İlçemizde Yaz Spor Okulunu Devrek Hamidiye Anadolu Lisesi Spor Salonunda yapılan törenle hayata geçirdik. Basketbol kursuna 50, tenis kursuna 45, badminton kursuna 45, wushu kursuna 40, futbol kursuna ise 50 kişi kaydını yaptırdı. Amacımız çocuklarımıza ve gençlerimize sporu sevdirmek onları spora yönlendirmek, spor kulüplerine sporcu kaynağı yaratmak ve toplumda spor kültürü oluşturmaktır” diye konuştu.




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