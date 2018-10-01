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Devrek'te zabıta ekipleri pazarı denetledi

Devrek’te Belediyesi zabıta ekipleri pazar esnafını denetledi.

Devrek'te Belediyesi zabıta ekipleri pazar esnafını denetledi.


Zonguldak'ın Devrek Belediyesi Zabıta ekipleri pazar esnafını denetleyerek eksikleri olan esnaflara uyarılarda bulundu. Denetimle ilgili açıklamada bulunan Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci,” Vatandaşların daha sağlıklı ve kaliteli ürünlere ulaşabilmesi, daha rahat ve güvenilir bir ortamda alışverişlerini yapabilmeleri için ilçe pazarında yapılan denetimlerin kesintisiz olarak devam edecek. Düzenli olarak ilçe pazarında denetimlerde bulunan zabıta ekiplerimiz bu hafta etiket, ürün ve tezgah düzeni gibi konularda kontrollerini yaptı. Denetimlerde pazarın ve tezgahların düzeni, sebze ve meyvelerin uygun şartlarda satılıp satılmadığı denetledi. Tezgahlardaki etiketleri dikkatle inceleyen zabıta ekiplerimiz eksik bulunan hususlar konusunda pazarcı esnafını bilgilendirerek uyarılarda bulundu.Denetimlerimiz aralıksız devam edecektir” şeklinde konuştu.

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