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02 Ocak 2017 16:53

Devrek’ten Halep’e yardım desteği

Devrek’ten Halep’e yardım desteği

02 Ocak 2017 16:53

Devrek’te Halep için yardım çığ gibi büyümeye devam ediyor.
Zonguldak’ın Devrek ilçesinde Cumhuriyet Alanına kurulan “Haydi Devrek Halep’e Bir El de Sen Uzat” adlı kampanya sürüyor. Devrek Belediyesi tarafından kurulan yardım kampanyası ile ilgili açıklama yapan Devrek Birlik ve Kardeşlik STK Platformu Sözcüsü Orhun Kıycı, ”Her gün insanlar ölüyor atılan bombalarla. İnsanlık ölüyor yanı başımızda; Irak’ta, Suriye’de, Halep’te, Musul’da, komşu coğrafyalarda ama aynı zamanda iyilik tohumları yeşeriyor sınırlarımızda hem devletimiz hem de hayırsever halkımız eliyle. Bu necip millet tarih boyunca din, dil, ırk, mezhep ayrımı gözetmeden sadece insan olduğu için el uzatmıştır mazlumlara. Ve ne yazık ki yine böyle zamanlar yaşanıyor coğrafyamızda. Bu millet yine tarihi rolünü üstlenmiş durumda bugün. Bu millet zulme ve kötülüğe karşı iyilerin de bir şeyler yapması gerektiği düşüncesiyle sesini çıkarmaya başlamıştır. Böyle sıkıntılı anların yaşandığı bir zamanda, Devrek’te Birlik ve Kardeşlik STK Platformu adıyla bir araya gelen sivil toplum kuruluşları olarak Devrek Belediyemizin de desteğiyle kötülüğe kızmak veya hiçbir şey yapmadan oturmak yerine bir güzelliğe imza atalım, bir hayra vesile olalım diyoruz. Devrek olarak duyarsız kalmayalım, zulüm gören kardeşlerimize yanlarında olduğumuzu hissettirelim diyoruz ve bu vesileyle kampanyamızı sürdürüyoruz" dedi.



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