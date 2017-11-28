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28 Kasım 2017 13:03

Devrilen motosiklet otomobilin altına girdi: 1 yaralı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde devrilen motosiklet otomobilin altına girdi.

Devrilen motosiklet otomobilin altına girdi: 1 yaralı

28 Kasım 2017 13:03

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü ambulansla hastaneye kaldırıldı.


Kaza Süleymanlar Mahallesi Kavakdibi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Emrecan Ramazan (18) idaresindeki 78 SN 217 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrilerek İbrahim Arslan idaresindeki 67 UE 829 plakalı otomobilin altına girdi. Motosikletten düşerek yaralanan sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Kaza ihbarını alarak olay yerinde gelen 112 sağlık görevlileri yaralıya ilk müdahaleyi burada yaparak ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Yaralı motosiklet sürücüsünün hayati tehlikesi bulunmazken, kazaya karışan otomobil sürücüsü ifadesinin alınması için polis karakoluna götürüldü.


Savcılık kazayla ilgili soruşturma başlattı.




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