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27 Mayıs 2018 22:15

Devrilen traktörün altında kaldı: 1 ölü

Zonguldak’ta 30 yaşındaki adam kullandığı traktörün devrilmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Devrilen traktörün altında kaldı: 1 ölü

27 Mayıs 2018 22:15


Edinilen bilgiye göre olay, merkeze bağlı Himmetoğlu köyü Ayınlı Mahallesi’nde meydana geldi. Ormanda kesim işiyle uğraşan 2 çocuk babası 30 yaşındaki İbrahim Şekerci, kullandığı traktörün devrilmesi sonucu traktörün altında kaldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Fakat tüm müdahaleye rağmen İbrahim Şekerci kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. İbrahim Şekerci Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor.




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