Diş hekimliği fakültesi önlük giydi

Dünya Diş Hekimleri Günü olan 22 Kasım’da geleneksel olarak düzenlenen Diş Hekimliği Fakültesi Geleneksel Beyaz Önlük Giyme Töreni BEÜ Sezai Karakoç Kültür Merkezi’nde yapıldı. Törene Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ümit Efeoğlu, BEÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Ali Azar, Kozlu Kaymakamı Ahmet Karakaya, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan İnal, Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı, Rektör Yardımcıları, Senato Üyeleri, akademik ve idari personel, öğrenciler ve öğrencilerin aileleri katıldı.

Programın açılış konuşmasını yapan Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emre Bodrumlu, BEÜ Diş Hekimliği Fakültesinin tarihçesi ile ilgili özet bilgiler verdi ve lisans, yüksek lisans, doktora ve uzmanlık eğitimi veren, nitelikli büyümesini sürdüren prestijli bir diş hekimliği fakültesi olduğunu belirtti. Prof. Bodrumlu, “Diş hekimliği mesleğinin itibarını yükseltmek siz öğrencilerimize düşüyor. Bu konuda sizlere güvenim sonsuzdur. Tüm öğrencilerimize meslek hayatlarında başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

BEÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Ali Azar, kutsal bir meslek olan hekimliğin tüm ön yargılardan arınmış olarak hastalar arasında ayrım gözetmeksizin insana yaklaşım sanatı olduğunu ve insan sağlığıyla uğraşan bir meslek olması sebebiyle hem zor hem de heyecan verici olduğunu ifade etti. Rektör Vekili Prof. Dr. Ali Azar “Birazdan giyeceğiniz beyaz önlüğün rengi soğukkanlılığı, masumiyeti ve istikrarı temsil etmektedir. Huzur ve güven vermektedir. İnsani ve manevi yükümlülüğü bulunan diş hekimliği mesleğinin ilk adımı olan beyaz önlük giyme törenin yüksek anlam ve öneminin bilinerek bilgi, beceri, vicdani ve ahlaki sorumluluklarınızı asla unutmadan meslek yaşamınızı sürdürmenizi temenni ederim. Önceki Rektörümüz, ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Sayın Mahmut Özer’e Üniversitemizin Zonguldak ile bütünleşmesinde ve Türkiye’deki saygın üniversiteler arasında yer almasında göstermiş olduğu çalışmalardan dolayı şahsım ve Bülent Ecevit Üniversitesi adına şükranlarımı sunarım.” şeklinde konuştu.

Zonguldak Valisi Sayın Ahmet Çınar ise konuşmasında Bülent Ecevit Üniversitesi’nin tüm birimlerinde son dönemde gözlemlenen hızlı ve nitelikli büyümeye dikkat çekti ve BEÜ’nün büyümesinin Zonguldak açısından önemli olduğunu vurguladı. Vali Çınar, bu hızlı büyümede önemli katkıları bulunan önceki Rektörümüz Prof. Dr. Mahmut Özer’e teşekkür etti ve diş hekimliği fakültesi öğrencilerine başarılar diledi.

Konuşmalar sonrasında, onur belgesi almaya hak kazanan öğrencilere belgeleri, Vali Sayın Ahmet Çınar, Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ümit Efeoğlu, Kozlu Kaymakamı Ahmet Karakaya, İl Jandarma Komutanı Albay Gökhan İnal ve Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı tarafından verildi. Bu yıl beşincisi gerçekleştirilen beyaz önlük giyme töreni Prof. Dr. Sedat Küçükay’ın verdiği “Hasta iletişimi” konulu konferansla devam etti.

Tören, 4. sınıf öğrenicilerinin, Yrd. Doç. Dr. Umut Ballı eşliğinde yemin etmesi ve yemin töreninden sonra öğrencilere öğretim üyeleri tarafından beyaz önlüklerinin giydirilmesiyle son buldu.