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14 Mayıs 2018 14:09

Diyabet hastalarına ramazan uyarısı

Zonguldak Diyabet ve Kronik Hastalar Derneği Başkanı Çetin Terzioğlu, açlık ve susuzluk süresinin 17 saati bulduğu Ramazan ayında hava sıcaklığının da artmasıyla, diyabet hastalarının dikkat etmesi gereken konulara açıklık getirdi.

Diyabet hastalarına ramazan uyarısı

14 Mayıs 2018 14:09


Zonguldak Diyabet ve Kronik Hastalar Derneği Başkanı Çetin Terzioğlu, Ramazan ayı öncesi diyabet hastalarına uyarılarda bulundu. Diyabet hastalarının oruç tutmamalarını gerektiğini belirterek "Diyabet Hastalarının ömür boyu kendine dikkat etmesi gerekilen bir hastalıktır. Diyabet hastalarının yaşam tarzları bormal insandan çok farklı olduğu için diyabet hastalarımızın oruç tutmalarını önermiyoruz. eğer oruç tutacaklarsa doktor kontrolü altında tutmaları gerekiyor. çünkü ddiyabet hastalarının 3 ana öğün 3 ara öğün olmak üzere 6 öğün yemek yemeleri gerekiyor. şekeri dengede tutabilmek için ana ve ara öğünlere dikkat etmeleri gerekir. Bu nedenle tıbbi yönden diyabet hastalarımızın oruç tutmalarına izin verilmiyor ama gerçekten oruç tutmak isteyen doktor kontrolü altında olmaları gerekebilir. Oruç halinde şekeri düşebilir ya da yükselebilir bu da diğer organlara zarar verebilir. Diyabetli hastalarımızın doktor kontrolü olmadan oruç tutmamaları, kendilerini riske atmamaları gerekiyor. Bu riske girmemek için de oruç tutmak isteyen hastalarımızın kesinlikle bir doktor kontrolünde, doktor onlara izin verdiği müddetçe oruç tutmalılar. Sağlıktan önemli bir şey yoktur. Önemli olan sağlık. Onun için bütün diyabet hastalarımız, oruç tutmak istiyorlarsa doktor kontrolünde oruçlarını tutmalıdırlar. İnsülin kullananların da oruç tutmamaları hocalarımız tarafından söylenmektedir" dedi.




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