“Diyabetin Ayak İzi” toplantısı Zonguldak’ta gerçekleştirildi

Önemli bir sağlık sorunu olan diyabet konusunda, hekimleri bilgilendirmek amacıyla Türkiye’nin farklı şehirlerinde Diyabetin Ayak İzi toplantıları düzenleniyor. Dünyada diyabetli insan sayısı 420 milyonun üzerindeyken Türkiye’de ise tahmini 10 milyonun üzerinde diyabetlinin bulunduğu belirtiliyor. Zonguldak’ta düzenlenen toplantıda da hastaları için fedakarca çalışan hekimlere diyabet tedavileri ile ilgili yeni gelişmeleri aktarmak amaçlandı.

“Diyabetin Ayak İzi” kapsamda Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalından Prof. Dr. Reyhan Ersoy ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu tarafından diyabetle ilgili güncel gelişmeler, Zonguldak ve Türkiye için diyabet tedavisinin önemi ve yöntemleri paylaşıldı. Toplantıya Tıp Fakültesi ile merkez ve ilçelerinden hekimler katıldı. Diyabetik olgu sunumlarında güncel tedavi yöntemleri interaktif olarak tartışıldı.