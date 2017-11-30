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30 Kasım 2017 14:42

“Diyabetin Ayak İzi” toplantısı Zonguldak’ta gerçekleştirildi

Türkiye Endokrinoloji ve Metabolizma Derneği Diyabet Çalışma Grubu ile BEÜ Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı’nın birlikteliğinde 14 Kasım Dünya Diyabet Günü etkinlikleri devamında “Diyabetin Ayak İzi” konulu toplantı Zonguldak’ta yapıldı.

“Diyabetin Ayak İzi” toplantısı Zonguldak’ta gerçekleştirildi

30 Kasım 2017 14:42


Önemli bir sağlık sorunu olan diyabet konusunda, hekimleri bilgilendirmek amacıyla Türkiye’nin farklı şehirlerinde Diyabetin Ayak İzi toplantıları düzenleniyor. Dünyada diyabetli insan sayısı 420 milyonun üzerindeyken Türkiye’de ise tahmini 10 milyonun üzerinde diyabetlinin bulunduğu belirtiliyor. Zonguldak’ta düzenlenen toplantıda da hastaları için fedakarca çalışan hekimlere diyabet tedavileri ile ilgili yeni gelişmeleri aktarmak amaçlandı.


“Diyabetin Ayak İzi” kapsamda Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalından Prof. Dr. Reyhan Ersoy ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı’ndan Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu tarafından diyabetle ilgili güncel gelişmeler, Zonguldak ve Türkiye için diyabet tedavisinin önemi ve yöntemleri paylaşıldı. Toplantıya Tıp Fakültesi ile merkez ve ilçelerinden hekimler katıldı. Diyabetik olgu sunumlarında güncel tedavi yöntemleri interaktif olarak tartışıldı.




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