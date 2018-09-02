, Zonguldak’ın ise en uzun 2. mağarası olan Gökgöl Mağarası ziyaretçi akınına uğradı.

Türkiye’nin gezilebilir ve halka açık 875 metrelik alanı ile en uzun 10. mağarası olarak bilinen Gökgöl Mağarası, yapılan çalışmaların ardından 1 Haziran 2016 tarihinde yeniden hizmete açıldı. Yaklaşık 340 milyon yaşındaki mercan fosillerin bulunduğu mağara, en yaşlı yapı oluşumlarına da ev sahipliği yapıyor. Zonguldak-Ankara karayolu üzerinde bulunan Gökgöl Mağarası, Türkiye’nin önemli mağaraları arasındaki yerini koruyor. Mağara içerisinde yapımı tamamlanan aydınlatma, güvenlik, mağara içi köprü gibi çalışmaları da ziyaretçi potansiyelini artırdı. Yıl içinde sıcaklık ve nem oranının fazla değişmemesi nedeni ile mikroklima özelliğine sahip olmasıyla bilinen mağaranın girişten büyük çöküntü salonuna kadar olan bölümleri ’Fosil giriş’, ’Astım Salonu’, ’Harikalar Salonu’ gibi adlarla nitelendirildi.

Gökgöl Mağarası’nı 2016 yılından bu yana 33 bin 414’ü sivil, 31 bin 130’u öğrenci olmak üzere toplam 64 bin 544 kişi ziyaret etti. 21 Haziran 2001 yılında açılan mağarayı bugüne kadar ise toplam 362 bin 437 kişi ziyaret etti. Bu ziyaretlerin 192 bin 17’sini sivil ziyaretçiler, 158 bin 305’ini ise öğrenciler oluşturdu.

Mağaranın tanıtımı için Bülent Ecevit Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Bölümü akademisyenleri ve öğrencileri de opera ve yöresel türküler seslendirmiş ve mağarada çekilen klipler büyük ilgi görmüştü.