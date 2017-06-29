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29 Haziran 2017 18:36

Doğalgazı açtı, ayrıldığı eşinin evini havaya uçurdu

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde bir kişi, eski eşinin evinde doğalgazı açıp ateşleyerek evi havaya uçurdu.

Doğalgazı açtı, ayrıldığı eşinin evini havaya uçurdu

29 Haziran 2017 18:36


İddiaya göre, Bağlık Mahallesi’nde bir süre eşi Yasemin Ö.’den boşanan Erdal D. eşyalarını almak için gittiği evde doğalgazı açarak içeriyi gazla doldurduktan sonra çakmağını ateşledi. İçeride sıkışan doğalgaz büyük bir patlamaya neden olurken, pencereler ve evdeki eşyaların bir kısmı havaya uçtu. Patlama sonrası çıkan yangın sitede büyük paniğe neden oldu. Yangın Kdz. Ereğli Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. Öfkeli koca Erdal D. ise olaydan bir süre sonra polise giderek teslim oldu.


Patlamanın yaşandığı sitenin yöneticisi, “Kısa süre önce eşinden boşanan Yasemin Ü, evde çocuğuyla beraber yaşıyordu. Bir süre önce eşinden boşanan Erdal Ö. evden ayrılmıştı. Nasıl böyle bir şey oldu anlayamadık. Apartman sakinlerimizin can ve mal güvenliği bizleri de ilgilendiriyor. Bu olayın yaşanması bizleri de üzdü” dedi.


Ereğli Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili olarak soruşturma başlattı.




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