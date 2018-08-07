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07 Ağustos 2018 15:24

Doğum gününde cenaze namazı kılındı

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde kız kaçırma meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan iki aile arasında yaşanan silahlı kavgada bir kişinin ölümüne 6 kişinin de yaralanmasına neden olan 6 kişi adliyeye sevk edildi.

Doğum gününde cenaze namazı kılındı

07 Ağustos 2018 15:24

Saldırıda hayatını kaybeden 11 yaşındaki Sıla ise doğum gününde düzenlenen cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı.


Kdz. Ereğli ilçesinde Kıyıcak Mahallesi Karabacak Sokak’ta iki aile arasında kız kaçırma meselesi yüzünden dün sabah saatlerinde kavga çıktı. Ayrılan taraflardan öğlen saatlerinde otomatik pompalı, av tüfekleri ve tabancalarla olay yerine gelen Tanju D., Şener D., Okan D., İsmail D., Şenol D. ve Tolga D. evin önünde oturan kalabalığa rast gele ateş açtı. Silahlı saldırıda başından ve göğsünden yaralanan 11 yaşındaki Sıla Demirci hayatını kaybederken Şener D. (23) ayağından, Şerife D. (59) kafa ve göğsünden, Ziya D. (15) kasıklarından, Emrah D. (20) sol omzundan, Gökhan D (20) göğsünden ve İmdat D. (38) sol bacağından yaralandı. Olaydan sonra kaçmaya çalışan zanlılar polis tarafından yakalanarak gözaltına alınırken, emniyetteki işlemlerinin ardından bu gün öğlen saatlerinde olayda kullanıldığı değerlendirilen av tüfekleri ile birlikte adliyeye sevk edildi. Zanlıların savcılıktaki sorguları devam ediyor.



Doğum gününde cenaze namazı kılındı


Ailesi ile birlikte İstanbul’da yaşayan ve Kdz. Ereğli ilçesine fındık toplamak için gelen Sıla Demirci dünkü saldırıda başından ve göğsünden aldığı kurşun yaraları sonucu kaldırıldığı Alaplı Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Nüfusa 4 yaş geç yazdırılan ve 07 Ağustos 2007 doğum tarihli olan Sıla Demirci için doğum gününde cenaze töreni düzenlendi. Polisin geniş güvenlik önlemi aldığı Karabacak Sokak’ta yakınları Sıla için gözyaşı döktü. 11 yaşındaki Sıla doğum gününde düzenlenen cenaze töreninde kılınan cenaze namazı sonrası dualarla ve gözyaşları içerisinde toprağa verildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




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