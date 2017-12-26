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26 Aralık 2017 19:59

Doktorun cebindeki telefon patladı

Zonguldak’ta bir doktorun, hasta muayene ederken cebindeki telefonu patlayarak alev aldı.

Doktorun cebindeki telefon patladı

26 Aralık 2017 19:59

Bacağında yanık olan doktor, konuyu tüketici haklarına taşıyacağını aktardı.


Edinilen bilgiye göre, Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi Dr. Cem Başpınar, hastasını muayene ettiği sırada cebindeki telefonu patlayarak alev aldı. Sol bacağında yanık oluşan doktor, pantolonunu çıkartarak acil servise başvurdu. Yanık oluşan bölge nedeniyle tedavi olan Başpınar, olayda panik yaşadığını ifade etti. Olay nedeniyle adli tıp raporu da tutulan Başpınar, konuyu tüketici haklarına taşıyacağını ve firmadan şikayetçi olduğunu ifade etti. Hastayı muayene ettikten sonra sonuçları için bilgisayara baktığı sırada olayın meydana geldiğini anlatan Başpınar, "O an cebimdeydi. Bir anda alev alınca hemen telefondan kurtuldum. Yere düştü, halen yanıyordu. Allah’tan çocukları o sıra muayene etmiyordum. Yetkili firmadan şikayetçi olup, konuyu tüketici haklarına da taşıyacağım" dedi.




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