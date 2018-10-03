Dolandırılan oto kiralama firması sahibi 10 otomobilini bulmaya çalışıyor

Zonguldak'ın Kdz. Ereğli ilçesinde oto kiralama işi yapan bir firma sahibi, yaklaşık 2 ay önce "AK Parti adına anket düzenleyeceğiz" diyerek kiralanan 10 otomobilini bulmak için iz sürüyor.

Kdz. Ereğli ilçesinde oto kiralama işi yapan Rıfat Toprak (35), AK Parti adına anket çalışması yapacaklarını söyleyen E.D. isimli şahsın 1 aylık kiralama ücretlerini peşin ödeyerek araçları kiraladığını ancak araçları gelmeyince dolandırıldıklarını anladıklarını söyledi. Toprak, "Şahıs aracı kiraladıktan 1 ay sonra araçların HGS sorgulamasını yaptık. Ama hiçbir yoldan geçmediğini gördük. Olayın arkasını araştırdığımızda dolandırıldığımızı anladık. 11 Ağustos tarihinde Ereğli ilçesinde tanıdığımız S.D. isimli iş adamı sayesinde yanımıza gelerek tanıştığımız E.D. isimli şahıs, AK Parti Genel Merkezine verilmek üzere yerel seçimlerde anket çalışması yapılacağından AK Parti Genel Merkezinde görevli D.Ö. isimli yetkili kişinin İstanbul kiralamacısına iş verdiğini ve bana Zonguldak ve İstanbul Gebze bölgesinin anket çalışması için 20 araç kontenjan ayırdığını ve bir aylık araçların peşin ödeneceğini söyledi. Bizim de Ereğli'de tanıdığımız iş adamının tasdiki ile güven oluşturarak 10 adet aracın sözleşmesini yaptıktan sonra araçları emniyete bildirdik. Araçların kapora ücret işlemlerinin ardından 10 otomobili E.D'ye teslim ederek, Ankara'ya götürülmek üzere ilçeden ayrıldılar. Aradan 1 ay geçince HGS borçlarını kontrol amaçlı baktığımızda araçlarımızın tamamının HGS'den geçmediğini öğrenince akıbetini öğrenmek için İstanbul'da bulunan kiralama firma temsilcisi E.D'yi aradım. Kendisi de bize telefonda Ankara'da AK Parti Genel Merkezinde bulunan Davut Ö. Bey'e teslim ettiğini ve bu durumda kendilerinin de Davut Beye ulaşamadıklarını belirtti. Araçların HGS'den geçmediğini görünce dolandırıldığımızı anladık. Biraz araştırdığımızda Ankara ve Eskişehir çevrelerinden bu şekilde 45 aracın toplandığını öğrenince hemen Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk" dedi.

Türkiye genelinde farklı şehirlerde çok sayıda oto kiralama şirketinden farklı zaman dilimlerinde kiralanan otomobillerin yurt dışına kaçırıldığı iddia edildi.