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06 Haziran 2018 21:16

Donörden alınan organlar askeri uçakla İstanbul’a gönderildi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Zonguldak’ta bir donörden, İstanbul’da bulunan bir hastaya organ nakli yapıldığı duyuruldu.

Donörden alınan organlar askeri uçakla İstanbul’a gönderildi

06 Haziran 2018 21:16


Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanlığından görevlendirilen uçak ile Zonguldak’taki bir donörden, İstanbul’da bulunan bir hastaya organ nakli yapıldığı duyuruldu. Zonguldak’ta iple kendini asarak intihar girişiminde bulunan 33 yaşındaki İlkay T., 7 gün süren yaşam savaşını kaybetti. Beyin ölümü gerçekleşen gencin organları ailesi tarafından bağışlandı. Gencin organları, Kara Kuvvetleri Komutanlığından görevlendirilen uçak ile İstanbul’da bulunan bir hastaya nakil edilmek üzere götürüldü.




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