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13 Ağustos 2018 18:45

Dövizdeki yükselişe emlakçıdan indirimli tepki

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde emlakçılık yapan Yakup Yıldırım, dövizdeki yükselişe tepki amacıyla emlak yatırım yapanlardan alınacak komisyon ücretini yarıya indireceğini açıkladı.

Dövizdeki yükselişe emlakçıdan indirimli tepki

13 Ağustos 2018 18:45


Son günlerde döviz kurunun bilinçli olarak artırılmasına yurdun birçok noktasından tepki gelmeye devam ederken, Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde emlakçılık yapan Yakup Yıldırım da duruma sessiz kalmadığını söyledi. Yıldırım, elindeki dövizi bozdurup emlak yatırmak isteyen vatandaşlara alacağı komisyonda yüzde 50 indirim yapacağını açıkladı. Yıldırım sosyal paylaşım sitesinde yaptığı açıklamada, “Dövizini bozdurup emlağa yatıran müşterilerimize emlak komisyonu % 50 indirimli uygulanacaktır. Bu da firmamızın milli para kampanyasıdır” diye yazdı.


Yıldırım, yaptığı kampanya ile Türkiye ekonomisini hedef alan döviz saldırısına karşı bir vatandaş olarak milli bir duruş sergilemek istediğini ifade etti.




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