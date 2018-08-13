Dövizdeki yükselişe emlakçıdan indirimli tepki

Son günlerde döviz kurunun bilinçli olarak artırılmasına yurdun birçok noktasından tepki gelmeye devam ederken, Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde emlakçılık yapan Yakup Yıldırım da duruma sessiz kalmadığını söyledi. Yıldırım, elindeki dövizi bozdurup emlak yatırmak isteyen vatandaşlara alacağı komisyonda yüzde 50 indirim yapacağını açıkladı. Yıldırım sosyal paylaşım sitesinde yaptığı açıklamada, “Dövizini bozdurup emlağa yatıran müşterilerimize emlak komisyonu % 50 indirimli uygulanacaktır. Bu da firmamızın milli para kampanyasıdır” diye yazdı.

Yıldırım, yaptığı kampanya ile Türkiye ekonomisini hedef alan döviz saldırısına karşı bir vatandaş olarak milli bir duruş sergilemek istediğini ifade etti.