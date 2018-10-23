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“Düdüklüde kıymalı bamya” Zonguldak'ta sahnelenecek

İstanbul Devlet Tiyatrosu’nun hazırladığı “Düdüklüde kıymalı bamya” Zonguldak’ta sahnelenecek.

İstanbul Devlet Tiyatrosu'nun hazırladığı “Düdüklüde kıymalı bamya” Zonguldak'ta sahnelenecek.


İstanbul Devlet Tiyatrosunca hazırlanan “Düdüklüde kıymalı bamya” Zonguldak Devlet Tiyatrosu'nda ‘perde' diyecek. Tek perdelik oyun 1 saat 20 dakika sürecek. 26 Ekim 2018 günü 20.00'de sahnelenecek oyun, 27 Ekim günü ise 14.00 ila 20.00'de sahnelenecek.


Mehmet Baydur'un yazdığı, serap Eyüboğlu'nun yönettiği oyunun konusu ise şöyle:


“Düdüklüde Kıymalı Bamya, yaygınlaşan dedikodu ve eğitimsiz toplum kültürünü eleştirirken, bunlara karşı olanların ötekileştirilmesini sorguluyor. Sabah kahveleri, fal tutkuları ve içi boş anlamsız sohbetleriyle küçük burjuva kadınlarının duyarsızlıklarına komik bir bakış sergiliyor.”

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