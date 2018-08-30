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30 Ağustos 2018 12:32

Düğün konvoyunun önünü masayla kesip, damada kağıt oyunu oynattılar

Zonguldak’ta dört arkadaş, yola koydukları masayla komşularının düğün konvoyunun önünü kesti.

Düğün konvoyunun önünü masayla kesip, damada kağıt oyunu oynattılar

30 Ağustos 2018 12:32

Yolu kesen arkadaşlarının masaya oturup kağıt oyunu oynamasını isteyen damat, istediklerini yaptıktan sonra düğün salonunun yolunu tuttu.


Zonguldak’ta birlikteliklerini evlilikle taçlandırmak isteyen Efsannur ve İsrafil Demir çifti, düğün hazırlıklarını tamamladıktan sonra düğün salonunun yolunu tuttu. Ancak düğün konvoyu Göbü köyünden geçtiği sırada kıraathanede kağıt oynayan dört arkadaş, yolun ortasına koydukları masayla düğün konvoyunun önünü kesti.


Çalan kornalara rağmen yolun ortasındaki masada kağıt oyunu oynamaya devam eden dört arkadaş, damadın masaya gelerek kendileriyle oyun oynamasını istedi. Damat masaya oturana kadar yolu açmayacaklarını söyleyen vatandaşlar, damadın masaya oturmasıyla birlikte bir süre daha yolun ortasında kağıt oyunu oynadı.


Gelinin babasının da gelmesiyle birlikte çifti tebrik eden vatandaşlar masayı yolun ortasından kaldırdı. Düğün konvoyu da düğün salonuna gitmek üzere yoluna devam etti.




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