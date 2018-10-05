Dükkanları boşaltmayan 12 galericinin iş yerine mühür vuruldu

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaklaşık bir yıl önce İstasyon Caddesi'ne yerleştirilen galerici esnafının dükkanlarına mühür vuruldu. Esnaflar tepki amaçlı köprü trafiğini kapatırken Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı ise her şeyin kanuna göre yapıldığını ifade etti.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde yaklaşık bir yıl önce İstasyon Caddesi'ne yerleştirilen 12 galerici esnafına Çaycuma Belediyesi tarafından yaklaşık 4 ay önce dükkanlarının boşaltılması tebliğ edildi. Dükkanları boşaltmayan 12 esnafın dükkanına zabıta ekipleri tarafından mühür vuruldu. Dükkanlarına mühür vurulan 12 esnaf tepki amacıyla Çaycuma Köprüsü'nü trafiğe kapattı. Yaklaşık yarım saat kapalı kalan köprüde metrelerce araç kuyruğu oluştu. Eylemin yapıldığı yere gelen Çaycuma Emniyet Müdürü Ahmet Kılıç, esnaflarla konuşarak onları ikna etmeye çalıştı. Yapılanın yanlış olduğunu ifade eden emniyet müdürü esnaflara araçlarını kaldırmalarını istedi. İkna çabalarının ardından esnaflar araçlarını kaldırarak eylemine son verdi.

Başkanın yaptığı duruma tepki gösteren galerici esnafları "Başkan bize dedi ki köprünün diğer tarafına geçin, hareketsiz olan istasyon mahallesine geçin, size karışmayacağım. Buranın trafiğe aksatmayan yer olduğunu belirtti ama bu sefer bakıyoruz ki burası olmadı başka yere geçin dedi. Çarşıdan bizi buraya İstasyon Mahallesi'ne taşıdı. Sonra da 'terminal içerisindeki dükkanlara yerleşin' dedi. Sonra da 12 dükkanı mühürledi. Asıl sıkıntımız şu; belediye başkanının önerdiği dükkanların her biri harabe içinde, çoğunun kanalizasyonu patlamış ve içine akmış durumda. Biz burada 500 TL kira verirken CHP Belediye Başkanı Bülent Kantarcı söylediği yerlere 3 bin TL kira istedi. Şu an hepimiz mağdur olduk, hepimizin bakmakla sorumlu olduğu ailesi, çocukları var. Elimizden bir şey geliyorsa yapalım. Ama şu 3 gün içerisinde yazılı evrak gönderip hiçbir dükkana mühür vurulmaz. Yerleşip yaşayın dediği dükkanlarda içler acısı halde. Ben 30 yıllık esnafım ve hayatımda böyle bir belediye başkanı görmedim. Yıllardır dışarıdan araba alırım, hiçbir yerde böyle bir şey duymadım, görmedim. Bize bu konuda yardım ve destek istiyoruz. Yoksa biz daha büyük eylemlere meyil vereceğiz. Biz kaçakçı değiliz, kaçak mal satmıyoruz. Herkesin borcu, harcı var. Dükkan kapatmak, mühürlemek ne demek? Zaman versin bize 5-6 ay gibi. Bize madem oraya geç diyor, düzenleyip yapsın versin" ifadelerini kaydetti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı ise her şeyin kanuna göre yapıldığını ifade ederek "Biz Çaycuma'nın her yönüyle planlı bir kent olması için çalışıyoruz. Bunu yaparken de yasal mevzuata sıkı sıkı bağlı kalıyoruz. Biz dahil Çaycuma'da hiç kimse aklına estiği gibi bir iş yapamaz. Ortada yasa var, hukuk var. Oto galerileri ile ilgili bakanlığın yayımladığı çok açık bir genelge var. Orada, ‘Oto galeriler konut olarak kullanılan yerlerin altında olamaz' deniyor. Dolayısıyla mevcut galerilerin birkaçı hariç tamamı bu şarta uyamadığı için ruhsatsız çalışıyor. Biz sorunu çözmek için onlara teklif getirdik. 'Terminal alanını galericiler sitesi haline dönüştürelim, size 1 yılı bedelsiz 10 yıllığına kiralayalım' dedik. Kabul etmediler. Onlarla defalarca görüştük, talepleri doğrultusunda kimi değişiklikler yaparak yine ihaleye çıktık. Yine ihaleye giren olmadı. Arkadaşlar ne bizim talebimizi kabul ediyorlar, ne de kendileri bir çözüm sunuyorlar. Ama görüşmelerimiz halen sürüyor. Ümit ediyorum ki kısa süre içinde birlikte bir çözüm üreteceğiz. Herkesin yasalara uygun şekilde çalışmasını sağlayarak Çaycuma'da bir sorunu daha çözeceğiz" dedi.