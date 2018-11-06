Dünya ikincisi uzay takımı, 2020'de pocket küp uydusunu uzaya fırlatacak

ABD'de düzenlenen ve NASA'nın sponsor olduğu CanSat Competition 2018 model uydu yarışmasında dünya ikinciliği elde eden BEÜ Grizu 263 uzay ekibi, 2020'de fırlatmayı planladıkları 250 gram ağırlığındaki pocket küp uydusunun prototipini tanıttı.

BEÜ Mühendislik Fakültesi'nde öğrenim gören öğrencilerin oluşturduğu 'Grizu-263' uzay takımı, 8-10 Haziran 2018 tarihinde Amerika Birleşik Devletleri'nde NASA tarafından düzenlenen model uydu yarışmasında (CanSat Competition) yarışmasında 41 üniversite arasına kalarak final yarışmalarına katılmayı hak kazandı. Dönemin Zonguldak Valisi Ahmet Çınar'ın destekleri ile ABD'ye giden takım, CanSat Competition 2018'de dünya ikincisi oldu.

Türkiye'nin ilk hafif küp uydusu

BEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kemal Büyükgüzel, Uzay Takımı'nı destekleyerek şöyle dedi:

“Grizu -263 isimli Mühendislik fakültemize bağlı bir öğrenci topluluğumuzun önemli projelerinden. Ne güzel bu gün buradayız. Topluluğun Zonguldak için büyük bir önemi var 1992 yılındaki maden faciasında şehit olan madencilerin anasına isim atfı yapılmış ama çalışmaları ile gerçekten çok kısa sürede büyük ilerlemeler kaydetmiş büyük bir topluluk. Geçen sene Amerika'da yapılan CanSat Yarışması'nda ikincilik gibi çok önemli. Bu derece üniversitemiz için. Yine bu sene yeni bir yarışmaya hazırlık içerisindeler. Ben bu kapsamda bütün emeği geçen topluluk öğrencilerimize kendi adıma üniversitemiz adına rektörümüz adına tebrik ediyorum. Aynı zamanda Mühendislik Fakültesi dekanımıza verdikleri desteklerden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Yeni oluşacak yarışmada kendilerine başarılar diliyorum.”

“Uzayda 3 yıl kalması planlanıyor, 2020 Haziran ayında fırlatmayı düşünüyoruz”

BEÜ Grizu 263 Uzay Takım Lideri Muzaffer Duysal, 35 kişilik ekiple çalışmayı sürdürdüklerini ifade etti. Pocket Küp uydunun 5 santimetre boyutla 250 gram ağırlığıyla en hafif uydu olacağını belirterek şöyle dedi.

“Bildiğiniz gibi geçen yıl 2. olduktan sonra projeleri geliştirmek için üniversitemiz adına düşündük ve farklı bir şey yapma kararı aldık. Diğer projemiz tabii ki devam ediyor. Bunu sürdürebilir hale getirebilmemiz için 35 kişilik bir ekiple çalışıyoruz. Bugün sizlere tanıtımı yapacağımız proje bir Pocket Küp projesi. Pocket Küp nedir 5 santime 5 santimlik boyutlu olan bir küp uydu, bu küp uydunun önemli tarafı bunu biz uzaya göndereceğiz. 500 kilometreye düşük yörüngeye yerleştirip görüntü ve veriler almasını hedefliyoruz. Uzayda 3 yıl kalması planlanıyor fırlatma tarihi olarak da 2020 Haziran gibi düşünüyoruz. Peki bu uydunun ne özelliği var? Neden biz bu işe giriştik küp uydular maliyetlerinin düşük olması ve insan gücünün daha az emek sarf edip daha kısa sürede üretilip çok tercih edilen uydular. Son 10 yılda inanılmaz bir revaçta olan uydular. Biz de bu yönde yeni belirlenmiş bir pocket küp projesini üretmeyi uygun gördük bu uydularla birlikte bunun bütün kartlarını biz üreteceğiz. Bu projede 2 üniversite ile ortak çalışıyoruz daha doğrusu teknik destek alıyoruz. İstanbul Teknik Üniversitesi Uzay Sistemleri Tasarım ve Test Laboratuvarı ve Hollanda'dan Delft Teknik Üniversitesi bu iki üniversiteden teknik destek alarak aslında bir yandan da üniversitemize teknoloji transferi gerçekleştirmiş oluyoruz. Ülkemiz adına burada aslında asıl amacımız teknoloji transferini gerçekleştirip yerli imkânlarla tamam mı bize ait olan kendi teknolojimizle uydumuzu üretmek. Önümüzdeki yıllarda çok değerli hale gelecek. Bugün de bir haber aldık Cumhurbaşkanlığı 100 günlük eylem planı vardı. Orada bir anlaşmadan bahsediliyordu. Düşük yörüngeye ürün atabilecek bir roket üretilmesi onun anlaşması da bugün yapılmış. Bu da şunu gösteriyor aslında yakın zamanda ülkemiz bu yeteneğe sahip olacak. Düşük yörüngeye roket fırlatabilecek bu işte de en büyük maliyet bu olduğu için bizde bu tip uydular üreterek daha az maliyetle daha etkin bir biçimde çalışma fırsatı bulacağız. Katma değeri daha yüksek ürünler ortaya koymuş olacağız, yüksek yüksek teknolojili ürünler ortaya koymuş olacağız.”

Grubun adını madende ölen 263 işçi anısına koydular

Proje danışmanlarından Prof. Dr. Bülent Ekmekçi de proje hakkında bilgiler aktardı. Grizu 263 Uzay Takımı'nın dünya ikinciliğinden sonra çalışmalarını pocket küp uydusuna yönlendirdiğini aktaran Ekmekçi, şöyle dedi:

“Geçtiğimiz yıl ekibimizin başarısı ortadadır. Ekibimiz aslında şunu kanıtladı gerçekten Dünya ölçeğindeki üniversitelerde başa baş rekabet ortamı gerçekleştirdiler. Bu bize şunu gösterdi. Bu üniversitede gerçekten etkin bir eğitim vardır, öğrencilerimiz dünya ölçeğinde rekabetçi koşullarda yarışabilir ve hayallerini genişletebilme eğilimleri vardır. Bu hayallerini Dünya ikinciliğinden sonra kendiliğinden sonra genişletme kararı aldılar. Cep uyduları biraz daha uzaydan doğrudan haberleşmeyi sağlıyorlar. Tabii ki küçültme günümüz problemleri içerisinde önemli küçük ölçekli uydularla istenilen fonksiyonları yerine getirilmesi hem maliyet açısından önemli hem de katkılar sağlamakta ve özellikle fırlatma gelirleri düşmekte ve bu anlamda da önümüzde önemli fırsatlar sunmaktadır. Şimdi arkadaşlarımız yeni bir hayale yola çıkmaktadır başaracaklar bundan eminiz hem rektörlüğümüz hem dekanlığımız bu projede çok önemli rol oynamıştır emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”