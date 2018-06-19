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19 Haziran 2018 15:47

Dünya Kupası heyecanı 67 Burda’da

2018 Dünya Kupası heyecanı Esas 67 Burda AVM’de nefesleri kesiyor.

Dünya Kupası heyecanı 67 Burda’da

19 Haziran 2018 15:47


Esas Gayrimenkul tarafından hayata geçirilerek Zonguldak’a yeni bir yaşam alanı sunan Esas 67 Burda Alışveriş Merkezi 18 Haziran - 15 Temmuz 2018 tarihlerinde Dünya Kupası maçlarını dev ekranda izleme keyfi yaşıyor. ’usya nın ev sahipliği yaptığı Dünya Kupası maçları tüm dünyada büyük bir heyecanla devam ederken 64 maça sahne olacak şampiyonayı Esas 67 Burda alışveriş merkezi özel olarak hazırlanmış alanda ziyaretçileriyle buluşturuyor. Gün içinde tüm maçlar canlı yayınlanırken futbolseverler muhteşem maçların keyfini doyasıya yaşıyor.


AVM Yönetimi, dünya kupasını AVM ziyaretçileriyle buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgularken, "Sizde bu heyecana ortak olup, maçların coşkusunu yaşamak istiyorsanız Esas 67 Burda alışveriş merkezine davetlisiniz" ifadelerine yer verdi.




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