Dünya Sepsis Günü dolayısıyla farkındalık eğitimi gerçekleştirildi

Dr. Hilal Ayoğlu ve Dr. Öğr. Üyesi Özcan Pişkin tarafından sağlık çalışanlarına yönelik, “Sepsis Farkındalık, Tanı Tedavi” konulu eğitim gerçekleştirildi.

Atatürk Devlet Hastanesi Konferans salonunda gerçekleştirilen eğitime İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık, İlaç ve Tıbbi Cihaz Hizmetleri Başkanı Dr. Bilal Cin, Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Hasan Tosun, Başhekim Yardımcısı Dr. Gürkan Kertiş, doktorlar ve her kademede görev yapan sağlık personelleri katıldı.

Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hilal Ayoğlu, sepsisin vücudun enfeksiyona karşı geliştirmiş olduğu kontrolsüz ve abartılı yanıt sonucunda kendi doku ve organlarına zarar vermeye başlamasıyla ortaya çıkan, bağışıklık sisteminin çökmesine yol açabilen, erken tanı konulup tedavi edilmezse ölümcül seyredebilen klinik bir tablo olduğunu belirtti.

Öğretim Üyesi Dr. Özcan Pişkin ise sepsis tanısında hızlı davranılması gerektiğini, hastalara ilk bir saat içerisinde acil resusitatif sıvı tedavisi uygulanmasını, acilen tanı için kültür alınmasını takiben mikroorganizmalarla savaşa geçilmesi gerektiğini, dolaşımın düzeltilmesi için destek tedavilerinin uygulanmasının sepsis tedavisinde şart olduğunu vurguladı.

Öte yandan Bülent Ecevit Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hilal Ayoğlu ve Dr. Öğretim Üyesi Özcan pişkin Zonguldak genelinde önümüzdeki haftalarda da bu eğitimler tüm hastanelerde gerçekleştireceklerini belirterek İl Sağlık Müdürlüğüne de desteklerinden dolayı teşekkür ettiklerini ifade ettiler.