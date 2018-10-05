Dünya Yürüyüş gününde yürüdüler

Zonguldak'ın Kilimli İlçesinde Dünya yürüyüş günü nedeniyle "Sağlık için her gün 10 bin adım at" yürüyüşü düzenlendi. Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen “ Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı “ kapsamında İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından yürüyüş düzenlendi.

Kilimli İlçe Merkezinde başlayan yürüyüşe Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan personeller, İlçe Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi gönüllüleri, Kilimli Spor lisesi ve Ortaokul öğrencilerinin yanı sıra çok sayıda vatandaşlar katıldı.

Şenlik havası içersinde düzenlenen yürüyüş sonrasında bir dizi etkinlik yapıldı. Kilimli futbol sahasında düzenlenen etkinlikte Koşu yarışması, Çuval yarışması, Matrak Osmanlıcada Cenk Sanatı oyunu, Halat Çekme, İp Atlama, Voleybol ve Futbol müsabakaları yapıldı. Yapılan müsabakalar sonrasında dereceye giren sporcularda İlçe Sağlık Müdürü Dr, Nalan Güven Aktunç tarafından çeşitli spor malzemeleri hediye etti. İlçe Gençlik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından da ayrıca madalya ile ödüllendirildi.

Kilimli İlçe Sağlık Müdürlüğü tarafından güzel bir organizasyon içersinde düzenlenen Dünya Yürüyüş Günü etkinlikleri sonrasında bir konuşma yapan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Nalan Güven Aktunç konuşmasında şunları söyledi. “Ülkemizde her yıl 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü olarak çeşitli etkinliklerle kutlanmaktadır. Amacımız sağlıklı yaşamın teşvik edilmesi, obezitenin önlenmesi, toplumda düzenli ve yeterli fiziksel aktivite alışkanlığının kazandırılmasıdır. Fiziksel aktivitenin arttırılması sadece bireysel değil toplumsal bir sorundur. Hepimiz biliyoruz ki sağlıklı bireyler sağlıklı toplumları oluşturur. Fiziksel aktivite hem fiziksel hem de ruhsal sağlığın geliştirilmesinde temel araçlardan birisidir. Giderek daha hareketsiz bir yaşam tarzının benimsenmesi, toplumda obezite, kalp-damar hastalıkları, hipertansiyon, diyabet, osteoporoz gibi kronik hastalıkların görülme sıklığını arttırmıştır. Kronik hastalıkların ortak risk faktörlerinden birisi olan hareketsizlik dünya genelindeki ölüme neden olan risk faktörleri sıralamasında 4. sırada yer almaktadır. Fiziksel aktivite alışkanlığının kazandırılabilmesi için çok sektörlü, multidisipliner ve kültürel bir yaklaşım gerekmektedir. Bu nedenle bugün ilçemizdeki tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla birlikteyiz. Sağlığımızı koruyup geliştirebilmek için fiziksel aktiviteler düzenli olarak yapılmalı ve yaşamın bir parçası haline getirilmelidir."