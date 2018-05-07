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07 Mayıs 2018 13:17

Dünyaca ünlü ressam Osman Zeki Oral’ın büstü açıldı

Zonguldak’ın Ereğli İlçesi’nin yetiştirdiği dünyaca ünlü ressam Osman Zeki Oral’ın vefatının 6.

Dünyaca ünlü ressam Osman Zeki Oral’ın büstü açıldı

07 Mayıs 2018 13:17

yılında Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından yaptırılan büstü açıldı.


Kdz. Ereğlili ünlü ressam Osman Zeki Oral, vefatının 6. yılında Kdz. Ereğli Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından düzenlenen çeşitli etkinlikler ile anıldı. Kdz. Ereğli Belediyesi tarafından düzenlenen anma etkinlikleri kapsamında Osman Zeki Oral’ın, yine Ereğli’nin yetiştirdiği sanatçı olan heykeltıraş Yaman Civan’a yaptırılan büstünün açılışı gerçekleştirildi.


İnönü parkına yerleştirilen Osman Zeki Oral’ın büstünün açılışına Kdz. Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Belediye Başkan Yardımcıları Esra Alpago ve Atilla Bulak, sanatçılar ve vatandaşlar katıldı.


Açılışta bir konuşma yapan Osman Zeki Oral’ın öğrencisi Güldane Akbulut, Kdz.Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal’a gösterdiği hassasiyet için teşekkür ederek; “İyiki onun öğrencisi olmuşum. Kdz.Ereğli Belediyesine ve Başkanımız Hüseyin Uysal’ın hassasiyetine teşekkür ediyorum” dedi.



Uysal, "Değerlerimize sahip çıkacağız"


Kdz.Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal’da yaptığı konuşmada taşkömürünü bulan Uzunmehmet ile Osman Zeki Oral’ı gelecek kuşaklara anlatabilmek için belediyenin tüm sorumluluklarını yerine getirdiğini belirtti. Uysal konuşmasında, “Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren tarihimize, kültürümüze ve değerlerimize sahip çıkacağımızı söyledik..Bugün buna muvaffak olmanın bir kez daha mutluluğunu yaşıyorum. İlçemizin bir değeri olan ressamımız Osman Zeki Oral’ın, yine değerli bir sanatçımız olan heykeltraş Yaman Civan’a yaptırdığımız büstünün açılışını gerçekleştiriyoruz. Bundan sonra Osman Zeki Oral’ı anma etkinliklerini her yıl geleneksel hale getireceğiz” ifadelerine yer verdi.


Kdz.Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu ise ünlü ressamın sadece ilçe için değil Türkiye için onur vesilesi olduğunu belirterek, "Dünyada da ünü yayılmış, eserleri ve resimleri ile hakikaten haklı bir yer etmiş kişidir" dedi.


Heykelin açılışının ardından Kaymakam Madenoğlu ve Başkan Uysal tarafından heykeltıraş Yaman Civan’a plaket takdim edildi.


Osman Zeki Oral’ı anma etkinlikleri kapsamında ayrıca Erdemirli Kadınlar Yardım Derneği Güldane Akbulut Atölyesi tarafından 50 kadın ressamın yaptığı resimlerin Atatürk Kültür Merkezi Osman Zeki Oral Salonu’nda ki açılışı gerçekleştirildi.




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