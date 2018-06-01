Dünyaca ünlü Virtüöz Enver İzmaylov Zonguldak’ta konser verdi

Zonguldak Valiliği ve Tat Metal sponsorluğunda “Zonguldak’ta bir virtüöz” sloganıyla gerçekleştirilen Bülent Ecevit Üniversitesi’nde konser düzenlendi. Sezai Karakoç Kültür Merkezi’nde düzenlenen konserde dünyaca ünlü gitar virtüözü Enver İzmaylov sahne aldı. Geceye Zonguldak Valisi Ahmet Çınar, Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Yağız, BEÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı ve protokol üyelerinin yanı sıra çok sayıda akademisyen, idari personel ve öğrenciler ile davetliler katıldı.

Kırım Tatar geleneksel müziğini Türk, Özbek, Balkan Müzikleri, Klasik ve jazz müzikle birleştiren İzmaylov, davetlilere unutulmaz bir gece yaşattı.