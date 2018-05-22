Dünya’nın en yaşlı ağacı için yön tabelası istediler

Zonguldak Alaplı İlçesinin Gümeli tabiat anıtın olduğunu dünyanın en yaşlı ağacı olan Porsuk ağaçlarını belgeleyen yön tabelaları yeterince bulunmadığından bu ağaçları ziyaret etmek isteyenler ise yolda gören vatandaşlara sormadan kolay bulamıyor. Uzun yıllar Almanya’da yaşayan gurbetci Mehmet Altan, güzergahı gösteren yön levhaları olmadığı söyledi. Mehmet Altan’ın, "Gümeli Tabiat alanı Türkiye’nin sayılı ormanların arasında yer alıyor ve istendiğinde buralar iyi tanıtıldığında bölgenin gelişmesine önemli katkılar sağlar. Ama bu bölgeye yeterince gidişi kolaylaştıracak bir tabelalar yol kavşaklarında yok. Sadece Gümeli girişinde bir tabela ile bazı yerlerde Tabiat Ormanını gösteren yön tabelaları var, ancak bu da sorunu çözmüyor" diye ifade etti.

Vatandaşlar bu eksikliğin giderilmesini ve eksik olan tabelanın yol kavşak noktalarına gösterir şekilde konmasını istiyorlar.