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24 Mayıs 2018 16:26

Dünyanın en yaşlısı, Türkiye’nin en yeşil kampüsünde tanıtıldı

Dünyanın bilinen en yaşlı 5 ağacından biri, Türkiye’nin bilinen en yaşlı ağacı olan 4114 yaşındaki Porsuk ağacı, “Karaelmas’ın Yeşil Hazinesi” isimli konferansla Bülent Ecevit Üniversitesi’nde tanıtıldı.

Dünyanın en yaşlısı, Türkiye’nin en yeşil kampüsünde tanıtıldı

24 Mayıs 2018 16:26


Akademik, idari personeli ve öğrencileriyle birlikte “yeşil ve çevreci kampüsler” oluşturma çabalarını kararlılıkla ve artarak sürdüren Bülent Ecevit Üniversitesi’nde, çevre konusundaki duyarlı çalışmalara her geçen gün yenisi ekleniyor. Üniversitenin çevreye duyarlılık ve sürdürülebilirlik alanlarındaki örnek çalışmalardan bir tanesini de İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (İİBF) Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü 3. Sınıf öğrencileri tarafından hazırlanan “Karaelmasın Yeşil Hazinesi” isimli konferans oluşturdu.


BEÜ Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Koordinatör Yardımcısı Öğr. Gör. Kayhan Kafalı’nın danışmanlığında, Zonguldak Valiliği ve Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğünün destekleriyle, Arif Amirov konferans salonunda düzenlenen konferansta, Zonguldak’ın Alaplı ilçesi Gümeli beldesi “Gümeli Tabiat Anıtı”nda bulunan, dünyanın bilinen en yaşlı 5 ağacından biri, Türkiye’nin bilinen en yaşlı ağacı olan 4114 yaşındaki “Porsuk Ağacı” BEÜ öğrencilerine tanıtıldı.


Anturia Çevre Etiği Okulu’ndan Dr. Murat Yıldız’ın konuşmacı olduğu konferansa; Zonguldak Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürü Sezgin Örmeci, BEÜ Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Sözen, BEÜ İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Doç. Dr. Özcan Sezer ile akademik personel ve öğrenciler katıldı. Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği, Dr. Murat Yıldız’ın, dünyadaki ve Türkiye’deki Porsuk ağaçları ile ilgili genel bilgiler verdikten sonra, Gümeli’deki Anıt Ağac’ın yaşının nasıl hesaplandığına ilişkin teknik bilgileri katılımcılarla paylaştığı konferans, üniversite öğrencilerince Zonguldak türküleri eşliğinde hazırlanan “Asırların Sesini Gelin BEÜ’de Dinleyelim” sloganlı “Gümeli Anıt Ağaç” tanıtım videosunun misafirlerin beğenisine sunulması ve Doç. Dr. Özcan Sezer’in konuşmacı Dr. Murat Yıldız’a günün anısına teşekkür plaketi vermesiyle son buldu.




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