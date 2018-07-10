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10 Temmuz 2018 17:46

‘Dur’ ihtarına uymayan otomobilin sürücüsüne polisten müdahale

Zonguldak’ta ‘dur’ ihtarına uymayan sürücüye polis ekipleri müdahale etti.

‘Dur’ ihtarına uymayan otomobilin sürücüsüne polisten müdahale

10 Temmuz 2018 17:46

Sürücünün ehliyetsiz olduğu iddia edildi.


Edinilen bilgiye göre, olay, Meşrutiyet Mahallesi Uzunmehmet Caddesi üzerinde meydana geldi. Polis ekipleri, Ali D. idaresindeki 55 ACY 95 plakalı otomobili ihbar üzerine durdurmak istedi. Polisin ‘dur’ ihtarına uymayan sürücü yaklaşık 50 metre ilerledikten sonra durdu. Aracı durduran polis ekipleri araçta bulunanların araçtan inmelerini istedi. Ekipler, güçlük çıkartan şüphelilere biber gazı ile müdahale etti. Yaşanan olayda Ali D., Mustafa D. ve Bayram D. gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. 100 promil alkollü olduğu iddia edilen Ali D.’nin ehliyetine de 6 ay önce el konulduğu öne sürüldü. Babasının gözaltına alındığını gözyaşlarıyla izleyen küçük çocuk, babasından ayrılmak istemeyince aynı babası ile polis merkezine götürüldü.


İl Emniyet Müdürü Metin Turanlı da sosyal medya hesabından “Arabası kuş, sürücü belgesi boş, egzozunda bağırtı hoş, koş polis koş. Oh ne güzel. Bu işe ilaç şahin var, yetmezse yunus da var” paylaşımında bulundu.




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