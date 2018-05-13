Duvarcı, hemşirelere karanfil verip günlerini kutladı

Ereğli Devlet Hastanesi’nde çalışan hemşirelere karanfil hediye edip günlerini kutladı.

Kdz. Ereğli Sağlık Sen İlçe Başkanı İbrahim Duvarcı, Dünya Hemşireler gününü kutladı. Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi’nde çalışan hemşireleri birimlerinde ziyaret eden Başkan Duvarcı, kendilerine karanfil hediye edip tebrik etti. Duvarcı yaptığı konuşmada hemşirelik mesleğinin önemine değindi. Duvarcı açıklamasında “Hemşirelik mesleği; en asil duyguları, en masum dokunuşları, en fedakârca davranışları, en cefakâr zamanları bünyesinde barındıran bir sanattır. Nasıl ki bir sanat eserini sanatçısından başkası ihya edemezse, hemşirelik mesleği de yerine başkası ikame edilemez, ifa edilirken aşk gerektiren mesleklerden biridir. Ülkemizde ve TİKA, Kızılay, AFAD, UMKE gibi kurumlarımız vasıtasıyla dünyanın birçok yerinde 7/24 esasıyla, kimi zaman ailesinden, dostlarından hatta kendisinden feragat ederek hizmet vermeye çalışan tüm meslektaşlarımın dünya hemşireler gününü ve hemşirelik haftasını yürekten kutluyorum. Başta Çanakkale zaferimizin kahraman hemşirelerinden Safiye Hüseyin olmak üzere mesleğimize büyük emeği geçen büyüklerimizi de sevgi ve minnetle yad ediyorum" diye ifade etti.