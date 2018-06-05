E-atık ödülleri okullara verildi

Karadeniz Ereğli Belediyesi ile Bilişim Sanayicileri ve İş Adamları Derneği İktisadi İşletmesi’nin (TÜBİSAD) birlikte ‘Atık elektrikli ve elektronik eşyaların (e-atık) diğer atıklardan ayrı olarak biriktirilmesi ve sürdürülebilir çevre bilincinin yayılması’ amacıyla ilçedeki okullar arasında düzenlediği, E-Atık geri dönüşüm kampanyası sona erdi. Toplam 2.239,8 kg e-atık toplanan kampanyada dereceye giren okullara ödülleri, düzenlenen törenle verildi.

E-atık toplama kampanyasında dereceye girerek birinci olan Hamzafakıhlı İlkokulu, ikinci Kayabaşı Alemdar Ortaokulu ve üçüncü Ömerli İsmail Canbaz İlkokulu ile, Taşınabilir Pil Üreticileri ve İthalatçıları Derneği İktisadi İşletmesi (TAP) ile birlikte Zonguldak il genelindeki okullar arasında, atık pilleri toplayarak çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf etmek, çevre bilincini aşılamak amacıyla düzenlenen atık pil toplama kampanyasında üçüncü olan Hatice Erdem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’ne, TAP Derneği tarafından gönderilen ve laptop, projeksiyon cihazı, satranç takımı ve çevre kitaplarından oluşan ödülleri, Belediye Başkan Yardımcısı Ayhan Atay tarafından verildi. Söz konusu kampanya kapsamında da ilçemizde toplam 732,6 kg atık pil toplandığı açıklandı.

‘Gelecek kuşakların hayatını güvence altına almalıyız!

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, 5 Haziran Dünya Çevre günü dolayısı ile yayımladığı mesajda, sağlıklı bir gelecek için kaynakların dikkatli bir şekilde kullanımını, sürdürülebilir kalkınmayı sağlayarak çevreyi korumak ve gelecek kuşakların hayatını güvence altına almanın temel görevleri olduğunu söyledi. Uysal’ın mesajı şu şekilde ; “Belediyemiz, atıklarımızın doğaya verilmeden tekrar kullanımını sağlamak amacıyla çeşitli projeler gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda, atık elektrikli ve elektronik eşyaların, atık pillerin, bitkisel atık yağların diğer atıklardan ayrı toplanması ve geri dönüşüme kazandırılması projelerimiz ile çevrenin korunması ve sürdürülebilirliğin sağlanması için önemli adımlar atılmıştır. Bugüne kadar yaklaşık 12 ton elektronik atık, 7 ton atık pil, 100 ton bitkisel atık yağ geri dönüşüm/bertaraf tesislerine gönderilmiştir. Aynı zamanda, okullarımızda bu çalışmalar ve yapılış amaçlarını anlatan bilgilendirme programları ve atık toplama kampanyaları düzenlenmektedir. Ayrıca, 14 çeşit atığın toplandığı 1. Sınıf Atık Getirme Merkezimiz yaklaşık 1.500 m2’lik bir alana kurularak Belen Sanayi Sitesi girişinde hizmete açılmıştır. Belediyemiz atık elektrikli ve elektronik eşyaların toplanması projesi ile MİARGEM (Mahalli İdareler Araştırma ve Geliştirme Merkezi) tarafından ülkemizdeki belediyeler arasında 2017 yılında düzenlenen Etkin Belediye Proje Yarışmasında, 1. grup belediyeler sınıfında, ’Alt Yapı ve Çevre’ kategorisinde birincilik kazanmıştır. Elektrikli ve elektronik eşyaların toplanması ile ilgili çalışmalarımız, bu yılın sosyal bilgiler 4. sınıf ders kitaplarında yer almaktadır. Bu da belediyemizin çevreye olan hassasiyetinin net bir göstergesidir.”