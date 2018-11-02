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"Ecdadımız Okçuydu Bizim Bir Fırsatta Bize Verin" projesi

Alaplı Anadolu Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü tarafından hazırlanan İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklenen“Ecdadımız Okçuydu Bizim Bir Fırsat da Bize Verin” adlı projenin açılışı gerçekleştirildi.


Alaplı Kapalı spor salonundaki açılışa, Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu, Alaplı Emniyet Müdürü Cengizhan Zengin, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, Anadolu Engelliler Birliği Derneği Genel Başkanı Burhan Gümrükçü, Zonguldak Sivil Toplumla İlişkiler Müdürü Gülden Ak,Alaplı Anadolu Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü ( ALGES) Başkanı İsmail Korkut katıldı.


Açılışta konuşan Anadolu Engelliler Gençlik ve Spor Kulübü ( ALGES) Başkanı İsmail Korkut, hazırlanan İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından desteklendiğini belirtti.


Projede engellilerin de olacağını ifade eden Korkut, "İlçemizdeki engelli kardeşlerimizin eğitim istihdam sosyal yaşam erişebilirlik ve sportif faaliyetlerinde bu kardeşlerimize öncülük etmeyi gayret ediyoruz. Ecdadımız Okçuydu Bizim Bir Fırsat da Bize Verin adlı projede engelli kardeşlerimizde spor yapabilme imkanı bulacaklar. Proje kapsamında kulübümüzdeki 25 engelli sporcunun yanı sıra 20 çocuk, 20 genç, 20 kadın ve 20 erkeğe okçuluk eğitimi alacak." dedi.


Alaplı Kaymakamı Saim Eskioğlu'da, "Alaplı'daki engellilerimiz ve özellikle derneğimizin spor da gösterdiği başarılarla Alaplı'mızın adını duyurmaları bizleri gururlandırıyor. Hazırlanan "Ecdadımız Okçuydu Bizim Bir Fırsat da Bize Verin” adlı proje ile de Alaplı'mızın adını duyuracaklar. Ben sizlere güveniyorum.Çalışmalarınızda başarılar diliyorum." diye konuştu.


Konuşmaların ardından protokol üyeleri ok atışı gerçekleştirdi.

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