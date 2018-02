Ece, “İstanbul’da siyasette bizlerde varız”

Yerel ve genel seçimlerinin yaklaştığını belirten Ece, “Zonguldak’lılar olarak bizlerinde seçimlere iyi hazırlanarak yerimizi almamız gerekiyor. Bu nedenle siyasi arenada yer almak isteyen insanlarımızın bu saatten sonra planlı ve programlı olarak çalışmalı ve parti teşkilatlarında yerini alması gerekiyor” dedi.

ZONSİAD Genel Başkanı Halil İbrahim Ece basına verdiği demeçte şu ifadelere yer verdi:

“İstanbul’da bu güne kadar hem bürokrasi olarak hem de siyaset olarak çok büyük boşluklar yaşadık. İnsanlarımızın en ufak sorunlarını bölge milletvekillerimize yansıtmak zorunda kaldık. Bölge milletvekillerimiz Zonguldak bölgesini temsil ettikleri için metropol de yaşayan insanlarımızın talepleri ile birlikte omuzlarındaki yük iki üç misline çıktı, Bu da gurbette yaşayan hemşehrilerimizin sorunların çözülmesi noktasında yetersiz kalındı. İstanbul’da 160 bine yakın insanımız yaşıyor ve bu küçümsenmeyecek bir rakam ve her geçen günde bu sayı artmaktadır. İstanbul genelini vurduğumuz zaman Zonguldak’lılar olarak İstanbul’da nüfus olarak 36 sırada yer alıyoruz. Buradaki nüfus arttıkça derneklerimizin sorumlulukları da artıyor ve bu sorunların altından kalkmakta da yönetici arkadaşlarımız ciddi zorluklar çekiyor. Dernekler olarak elimizden geldiğince bölge insanlarımıza yardımcı olmaya fayda sağlamaya çalıştık, ancak bu yeterli olmuyor sayı çoğaldıkça talepler beklentilerde artmakta. İstanbul’da bir çok arkadaşımız son yıllarda siyasetle ilgilenmeye ve siyasi partilerde görev almaya başladılar, bu bile insanlarımıza bir nebzede olsa fayda sağladı. İstanbul’da bulunan Zonguldak’lılar için geçtiğimiz yıllarda önemli gelişmeler yaşandı. 2012 yılında Zonguldak Sanayici ve İş Adamları Derneğini kurduk. 2013 yılında Zonguldak Dernekleri Federasyonunu derneklerimizin bir araya gelmesi ile kuruldu. Şu an 30’a yakın derneğimiz mevcut ve her geçen gün dernek sayımız artmakta,dernek sayısının artması insanlarımızın her geçen gün İstanbul’a taşındıklarını gösteriyor. Siyasette başarılı olamadığımız sürece hem bölgemize hem hemşehrilerimizin sorunlarını çözmekte zorlanacağımız kesindir ve siyasette bizlerde varız demenin zamanı gelmiştir. Önümüzde yaklaşan yerel ve genel seçimlerde birlik olursak inanırsak ve sesimizin gür çıkmasını istiyorsak artık bizde varız diyorsak mutlaka bizleri temsil edecek bizden biri veya birilerinin siyasi parti yönetim kadrolarına ve Ankara’ya milletvekili olarak göndermek zorundayız ve bu konuda kararlıyız. Diğer bölgelere illere baktığımızda onların temsil noktasında siyasi arenada insanları mevcut. Amacımız asla etnik milliyetçilik olmadı. Ancak nüfus itibari ile STK’lar artık hemşehrilerimizin sorunlarının çözümü noktasında yetersiz kaldığını bilinmesi gerekmektedir. Siyasi arenada hemşehrilerimizin de olmasını çok önemsiyorum ve inşallah istediğimiz hedeflere ulaşacağımıza inanıyorum.Ben buradan son olarak özellikle bu dönemlerde ülkemizinde ihtiyacı olan birlik ve beraberliğimizi asla kaybetmemeliyiz. Geçmişte de millet olarak hem bölgemiz olarak birlik ve beraberlik sayesinde birçok engelleri aştık ve aşmaya da devam edeceğiz. Bizler inanırsak ve birlik olursak başaramayacağımız ve elde edemeyeceğimiz hiçbir şey yoktur. Bu vesile ile tüm iş adamlarımıza ve hemşehrilerimize sevgi ve saygılarımı sunarım."