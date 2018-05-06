Ece, “İstanbul’da Zonguldaklıların kaybedecek beş yılı daha yok"

ZONSİAD Genel Başkanı ve ZONDEF yönetim kurulu üyesi Ece konuşmasında şöyle dedi:

"Bizler Zonguldaklı olarak İstanbul’da 160 bin, Karabük ve Bartın gibi kardeş şehirlerimizi de sayarsak 300 bin üzerinde bir nüfus oranına sahibiz. Ancak bizleri TBMM’de temsil edecek bir milletvekilimiz dahi İstanbul’da bulunmamaktadır. Daha öncede yaptığım açıklamalarda da deklare ettiğimiz üzere bizler de siyasi arenada varız dedik. Birçok hemşehrimiz farklı siyasi parti teşkilatlarında çeşitli kademelerinde görev yapmaya başlayıp, hal hazırda bu görevlerde devam etmektedirler. Sadece Zonguldaklı nüfusu olarak İstanbul’da 36 sıradayız. Bu durum İstanbul milletvekili sayısına göre önemsenecek bir orandır. Diğer illere baktığımızda kendilerini TBMM’de birden fazla milletvekili temsil etmektedir. Şimdi STK’lar olarak neden bizim İstanbul’da temsilcimiz olarak milletvekilimiz yok bunu haklı olarak sorguluyoruz. Siyasi arenada bizim insanımız hiç mi yok? Aslında pek tabi var. Neden bu husus görmezlikten geliniyor yoksa gerçekten görünmüyor mu? Yada biz STK temsilcileri olarak yeterince sesimizi duyuramıyor muyuz. Şayet biz STK temsilcilerinde böyle bir sıkıntı var ise buradan federasyon başta olmak üzere tüm dernek temsilcilerini Ankara’ya davet ediyorum. Bizler Zonguldaklılar artık TBMM’de bir milletvekili görmek istiyoruz. İnsanlarımız bunu fazlasıyla hak ediyor. Bizleri temsil edecek birçok vasıfta insanımız var. Akademisyen, iş dünyası, avukat, doktor, mühendis gibi gibi çeşitli kollarda eğitim almış bir çok değerli insanımız bulunmaktadır. Buradan siyasi büyüklerimize seslenmek istiyorum. Biz Zonguldaklılar olarak bizim dilimizden anlayan ve dertlerimizi bilen bir hemşehrimizi milletvekili olarak görmek istiyoruz. Bizler bir beş yıl daha hemşehrilerimizin beklentilerini ötelemek istemiyoruz. Zonguldaklılar olarak bizim haklı talebimize kulak verecek siyasi büyüklerimiz bulunduğuna dair inancımız tamdır."