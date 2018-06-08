“El Ele Elden Ele 81 İlde Türk Kadının Zaferi" projesi

Muğla Morpedal Kadın Bisiklet Derneği üyelerinin 19 Mayıs’ta başlattığı “Elden Ele, 81 İle Türk Kadının Zaferi” başlıklı projede kadın bisikletçilerin bisikletleriyle yola çıkardığı Türk Bayrağı Zonguldak’a ulaştı. Morpedal Kadın Bisiklet Derneği Zonguldak İl Temsilcisi Nurdan Candan, bayrağı Bolu-Zonguldak sınırında, Bolulu kadın bisikletçilerden teslim aldı. Proje kapsamında Muğla’dan kadın bisikletçiler tarafından yola çıkarılan bayrak, her il sınırında, o ilin kadın bisikletçilerine teslim ediliyor. Bu şekilde 81 ili dolaşacak bayrak, 30 Ağustos günü Muğla’ya ulaşacak. Kadın bisikletçiler, dikkati bisiklet kullanan kadına yönlendirmek, sağlıklı ve mutlu insanlar için bisiklet sporunun gerekliliğine vurgu yapmak ve trafik kaosuna "dur" demek için pedal çeviriyor. 81 ilin kadın bisikletçilerinin buluştuğu etkinliğe, erkek bisiklet binicileri de destek veriyor. Projenin Zonguldak ayağını Devrek ve Çaycuma Kent Konseyi birlikte yürütüyor. Bayrak cumartesi günü Çaycuma’da yapılacak etkinliğin ardından, Bartınlı kadın bisikletçilere, Bartın-Zonguldak sınırında teslim edilecek.

Bayrağı Bolu-Zonguldak il sınırında teslim alan Morpedal Kadın Bisiklet Derneği Zonguldak İl Temsilcisi Nurdan Candan, burada yaptığı açıklamada, projenin bir parçası olmaktan mutluluk ve gurur duyduklarını söyleyerek, “Bizler, yani 81 ilin kadın bisikletlileri olarak ilk kez ortak bir projenin bileşenleri olduk. İlk kez elele verip 81 halkalı kocaman bir zincir oluşturduk. Kalabalık, keyifli ve kucaklayıcı aileye dönüşen sıcacık köprüler kuruldu aramızda. Ülkenin hangi köşesine gidersek gidelim, çalacak bir dost kapımızın varlığını bilmek heyecan verici. Hedefimiz, dikkati bisiklet kullanan kadına yönlendirmektir. Kent içi ulaşımı kolaylaştıran bisikletin kadınlar tarafından kullanımını yaygınlaştırmaktır. Sağlıklı yaşam ve mutlu insanlar için bisiklet sporunun gerekliliğine vurgu yapıyoruz. Günümüzün en yıpratıcı sorunlarından olan trafik kaosuna bisikletle ‘dur! ‘diyoruz. Çünkü inanıyoruz ki kadınların gücü ve kararlılığı, çevresine örnek olacaktır. Egzoz gazı kirliliğine mahkum olmayı reddeden, toplumsal duyarlılık öneriyoruz herkese. Bisikletin birleştirici gücüne güveniyoruz" dedi.

Muğla Morpedal Kadın Bisiklet Derneği tarafından 19 mayıs sabahı başlayan projenin 30 Ağustos akşamında sonlanmasının, bu iki çok özel bayramımızın kutlanması adına olduğunu da söyleyen Candan, sözlerini, “Kutsal değerimiz olan bayrağımız, tüm yurdu pedallayacak kadınlar ve onlara destek olacak erkek bisikletçi dostlar tarafından onurla taşınacaktır. İller arası koordinasyonun düzenlenmesi aşamasında emeği geçen bisikletliler olarak bundan sonra da ortak projelerde yer almaya hazırız. Hayalleri gerçeğe dönüştüren birlikteliğimizin sürekliliğini sağlayacağız. Dayanışma ruhunu korumaya kararlılığımız ile İlham kaynağımız Mustafa Kemal Atatürk’ün kadın özgürlüğüne verdiği öneme, minnetle sahip çıkıyoruz. Bize destek veren Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci’ye, Devrek Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Naciye Külah’a, Çaycuma Belediye Başkanımız Bülent Kantarcı ve Çaycuma Kent Konseyi Başkanı Berna Çimsalan Özyurt’a teşekkür ediyoruz” diyerek tamamladı.

Devrek’te bando eşliğinde ilçe turu atıldı

Bayrağı teslim eden Morpedal Kadın Bisiklet Derneği Bolu İl Temsilcisi Merve Özacar, bisiklet kullanımına yönelik farkındalık oluşturmak istediklerini ve bunda da başarılı olduklarını ifade ederek, "Gururla bayrağımızı taşıdım ve bayrağımızı teslim. Zonguldak ekibinin yolu açık olsun" dedi. Devrek Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Naciye Külah ise ülke genelinde yaygınlaşmış bir projede yer almanın onuru yaşadıklarını dile getirdi. Çaycuma Kent Konseyi Başkanı Berna Çimsalan Özyurt, Türk Bayrağı’nı gururla teslim aldıklarını belirterek, “Arkadaşım Nurdan Candan bu işte koordinatörlük yaptı. Kent Konseyi olarak da biz destek verdik. Birlik beraberlik içinde olmak için Devrek Kent Konseyi’ni de çağırdık, davet ettik. Büyük bir ekip olarak gururla bayrağımızı teslim aldık. Muğla Morpedal Derneği’nin başlatmış olduğu bu proje kapsamında biz de bayrağımızı devralmış olduk” diye konuştu. Bayrağı teslim alan bisikletli grup, Devrek ilçesine hareket etti. Daha sonra bisikletli grup, Devrek Belediyesi Bandosu tarafından çalınan marşlar eşliğinde şehir turu yaptı.

Bayrak cumartesi günü Çaycuma’da olacak. Etkinliğin Çaycuma ayağında, saat 13.00’de Çaycuma Köprübaşı mevkiinde toplanacak bisikletçiler, birlikte şehir turu attıktan sonra Bartın’a hareket edecek. Türk Bayrağı, Bartın’daki kadın bisikletçilere Bartın-Zonguldak il sınırında teslim edilecek.