Elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki torna atölyesinde çalışan işçi, vincin üzerindeki kabloları düzeltirken elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı.

Olay, Gülüç Beldesine bağlı Örencik Mahallesi Sanayi Caddesi'ndeki torna atölyesinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre torna atölyesinin yeni inşaat alanına kurulan vincin üzerindeki yüksek gerilimli elektrik kablolarını düzeltmeye çalışan Turgay A. (30), akıma kapılarak ağır yaralandı.

Durumu gören arkadaşları sağlık ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri vincin üzerinde hareketsiz yatan işçiye ulaşamayınca itfaiyeden yardım istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdivenli araçla yaralı işçiyi vincin üzerinden alıp aşağıya indirerek sağlık görevlilerine teslim etti. Vücudunun birçok noktasında yanıklar oluşan işçi sağlık görevlilerin ilk müdahalesinin ardından ambulansa Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan yaralı işçinin tedavisi devam ederken, savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.