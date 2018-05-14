Elektrik kontağından çıkan yangın paniğe neden oldu

Edinilen bilgiye göre Cengiz Topel Caddesi mevkisinde Hüseyin Yüksel’e ait evde saat 15.00 sıralarında yangın meydana geldi. Yangını fark eden ev sakinleri kısa sürede evden tahliye oldu. Ardından itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen Çaycuma İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yangına müdahalede bulundu. Kısa sürede söndürülen yangının ardından soğutma çalışmaları gerçekleştirildi. Yangının elektrik kontağından çıktığı öğrenildi.

Yangın sonrası evdeki eşyalar ise kullanılamaz hale geldi.